Senatorul liberal de Timis Alina Gorghiu a declarat joi, la Timisoara, ca o eventuala candidatura a premierului Viorica Dancila la prezidentialele din toamna, din partea PSD, ar fi ''intr-un ceas bun'', ea adaugand ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa fie sustinut de catre intreaga opozitie pentru un nou mandat la Cotroceni.



"Daca Viorica Dancila va fi aleasa presedinta PSD si va deveni candidatul PSD la Cotroceni, 'Doamne ajuta, sa fie intr-un ceas bun'. (...) Intentia noastra (a PNL, n.r.) este cunoscuta. Dacian Ciolos a dat (miercuri, n.r.) un mesaj privitor la coalizarea opozitiei pentru a genera un act de guvernare coerent si pentru ca nu sunt oportune framantarile opozitiei. Din punctul meu de vedere, coalizarea opozitiei sub forma unei alternative structurate la guvernarea PSD este o obligatie pe care o avem. S-a inceput acest demers. Faptul ca impreuna am reusit sa castigam alegerile, am facut demersul motiunii de cenzura impreuna. Chiar daca nu a fost neaparat finalizata cu demiterea Guvernului Dancila, nu inseamna ca nu s-au facut pasi", a afirmat Alina Gorghiu, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Parlamentarul PNL Timis spera ca urmatorul pas sa fie acela ca opozitia sa aiba un candidat comun la Presedintia Romaniei si a afirmat ca mesajul pentru colegii sai din Alianta 2020 este exact unul de constructie, in ideea coagularii opozitiei, pentru ca ar fi regretabil ca partidele de opozitie sa nu duca mai departe ceea ce au inceput sa construiasca.

"Presedintele Romaniei nu este decat unul singur, ca atare poate fi doar o singura persoana si de aceea, opozitia va trebui sa aiba un singur candidat. Daca vom lasa sa domine doar calculul strict de partid si nu cel global, atunci sigur, fiecare partid din opozitie va avea un candidat. Evident, opinia mea este limpede: Klaus Iohannis, care are deja un mandat, porneste cu prima sansa. Nu am emotii din acest punct de vedere, fara a fi nicio urma de aroganta, pentru ca indeplineste toate rigorile si criteriile pe care eu mi le doresc de la un candidat la Presedintie. Are realizari in domeniile de activitate reglementate constitutional pentru presedinte. Nu vad niciun alt candidat despre care sa pot spune ca este mai bun, ca are un profil mai corect si ar avea mai mari sanse", a adaugat Alina Gorghiu.

Senatorul PNL Timis a mai afirmat ca dupa ce intreaga opozitie se va decide asupra candidatului unic pentru Cotroceni, demersurile vor putea continua pe tema guvernarii sau chiar despre eventuale candidaturi comune locale si parlamentarele care vor urma.