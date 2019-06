Aproximativ 20 de copii institutionalizati din judetul Olt, care au avut rezultate bune ori s-au reintors la scoala, au vizitat saptamana aceasta Zoo Targoviste, Castelul Peles si Dino Parc Risnov, intr-o excursie posibila cu ajutorul bonurilor valorice oferite de pompierii care au donat sange in prima parte a lunii iunie.



"Peste 50 de pompieri olteni s-au alaturat campaniei umanitare prin care ne-am dorit sa ajutam personalele aflate in suferinta, dar si copiii aflati in grija Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Olt. Am donat sange pentru oamenii care au cea mai mare nevoie si cu ajutorul bonurilor valorice primite am donat zambete pentru 20 de copii institutionalizati. Asa ne-am gandit sa ii rasplatim pe copiii care au avut rezultate bune pe parcursul anului scolar recent incheiat, dar si pe cei care, cu ajutorul specialistilor din cadrul DGASPC Olt, s-au intors la scoala si au reusit sa treaca peste dramele suferite in familie", a spus purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situati de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, potrivit Agerpres.

El a aratat ca excursia oferita copiilor este rezultatul colaborarii intre ISU Olt si DGASPC Olt.

"Colaborarea dintre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Matei Basarab' al judetului Olt si DGASPC Olt s-a incheiat cu o excursie in care copiii au vizitat Zoo Targoviste, Castelul Peles si Dino Parc Rasnov. Ne-am incarcat dupa aceasta zi cu energie pozitiva, cu optimism si ne dorim ca pe viitor sa repetam aceasta experienta. Multumirile noastre se indreapta catre salvatorii care s-au alaturat campaniei si au facut posibila aceasta excursie, DGASPC Olt, Asociatiei Sportive 'Pompierul' Olt si catre cei 20 de copii care ne-au demonstrat ca fericirea sta in lucruri simple si este la indemana fiecaruia dintre noi!", a adaugat Basasteanu.

In prima parte a lunii iunie aproximativ 50 de pompieri de la ISU Olt au donat sange si au anuntat ca vor folosi bonurile valorice primite dupa donare pentru o cauza sociala.