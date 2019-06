O fetita de 9 ani din Baia de Arama, judetul Mehedinti, a fost luata de autoritati cu forta din familia care a crescut-o si trimisa in America. Copila a inceput sa planga si sa implore sa fie lasata in casa unde a locuit in ultimii 8 ani, insa a fost trimisa in SUA, unde a fost adoptata de o alta familie.



Imagini halucinante au fost filmate vineri dimineata, in judetul Mehedinti. Mai multi politisti, impreuna cu angajati de la asistenta sociala, au intrat cu forta in casa unei familii, pentru a lua o fetita de 9 ani din casa in care a crescut. Copila, pe nume Sorina, e luata pe sus din camera ei, de langa sora ei mai mica, si obligata sa ii insoteasca pe cei care au venit sa o ia. Fetita a fost luata de la orfelinat de la varsta de un an, impreuna cu sora ei mai mica, si a crescut alaturi de parintii adoptivi, in Baia de Arama. Din pacate, acestia nu au reusit sa o infieze legal decat pe mezina, deoarece Protectia Copilului nu le-a permis sa infieze doi copii, din cauza conditiei lor materiale. Sorina a fost scoasa in adoptie interbationala anul trecut si a fost adoptata de o alta familie, cu cetatenie romano-americana, ce este stabilita in America, scrie observator.tv. Politistii au venit cu mandat de perchezitie, avocat si nu au fost induplecati de disperarea fetei si nici de lacrimile parintilor adoptivi. La vederea autoritatilor, mama adoptiva lesina, iar cele doua copile fug prin casa, speriate de ce se intampla. Sorina a fost urcata intr-o masina, separata de sora ei, si dusa la Craiova, pentru a fi incredintata unei familii de americani care au infiat-o, in anul 2018.

