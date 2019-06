Adrian Georgescu, avocatul lui Darius Valcov, a declarat vineri, la Curtea de Apel Bucuresti, ca fostul consilier al premierului Viorica Dancila urma sa mearga in Elvetia pentru a-si duce copilul in tabara, sustinand ca nu era "o plecare gen Mazare, Udrea, Bica".





Curtea de Apel Bucuresti a judecat vineri o contestatie depusa de Darius Valcov, in care acesta solicita ridicarea controlului judiciar pus pe numele lui de procurorii DIICOT.

La iesirea din sala de judecata, Darius Valcov a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor, insa avocatul sau a declarat ca procurorii DIICOT l-au plasat pe Valcov sub control judiciar, dupa ce au aflat ca acesta urma sa se deplaseze in Elvetia, scrie Agerpres.

"Urma sa plece in Elvetia, sa-si duca copila in tabara. Nu este niciun fel de secret ca sora lui Valcov se afla in Elvetia de 10 ani. Pentru copila fusese cumparata tabara respectiva, achitata, am si trimis documente procurorului de caz. (...) Nu era o plecare gen, ca sa zic asa, Mazare, Udrea, Bica si alte persoane din astea, asa cum, sunt convins, ca i-a fost sugerat procurorului de caz. (...) Valcov nu se mai afla sub imperiul masurilor preventive de aproape trei ani. Daca Valcov ar fi vrut sa plece din tara, pentru ca avem o hotarare care nu este definitiva, eu cred ca ar fi putut sa o faca de o mie de ori pana acum. (...) Valcov este angajat in Bucuresti, are un contract de munca in mediul privat", a explicat avocatul Adrian Georgescu.

In opinia avocatului, fapta de care este acuzat Valcov nu este infractiune, pentru ca acesta a publicat un document care a fost denuntat de institutiile statului, respectiv de directorul SRI, Eduard Hellvig, si de catre procurorul general.

"A publica un document care nu poarta marcaje de secret, pe o pagina de Facebook, cu scopul de a informa oamenii in legatura cu faptul ca autoritatile nu spun adevarul in legatura cu aceste protocoale, in opinia mea inseamna ca Valcov nu a savarsit infractiunea de care este acuzat. (...) Cand a fost luata masura fata de Valcov, marti, la ora 14,00, am retrait niste vremuri pe care le-am considerat ca nu le voi mai trai in tara asta. Vremuri in care anumite persoane erau luate de pe aeroport, vremuri in care anumite persoane, care urmau sa plece din tara din diverse motive, erau oprite prin masuri preventive luate in dosare care zaceau in amortire. Masura este luata intr-un dosar in care, din februarie, nu s-a intamplat nimic, intr-un dosar in care au fost administrate toate mijloacele de proba si dosarul era finalizat, intr-un dosar in care nu mai era nimic de administrat la acest moment, un dosar care zacea in adormire", a mai spus avocatul.

Marti, procurorii DIICOT au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de Darius Valcov, fost consilier al premierului Viorica Dancila, pentru savarsirea infractiunii de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, in legatura cu publicarea protocolului de colaborare intre SRI si Parchetul General.

Printre alte interdictii, Darius Valcov nu are voie sa paraseasca municipiul Slatina fara incuviintarea procurorului care se ocupa de acest dosar.

"In fapt, s-a retinut ca, la data de 23.08.2018, inculpatul a publicat pe pagina personala a unei retele de socializare o copie a unui document clasificat intitulat 'Protocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit legii'. Postarea in cauza a inclus sase pagini din documentul mai sus mentionat, pe care erau inscrise numerele de inregistrare 09472/08.12.2016 (PICCJ) si respectiv 03656/07.12.2016 (SRI), documentul fiind incadrat in clasa 'secrete de stat', nivel 'secret', conform art. 4 al. 2 lit.c din H.G.585/2002", se arata intr-un comunicat al DIICOT.

Dosarul a fost deschis dupa ce Darius Valcov a postat pe Facebook, in august 2018, un protocol de colaborare intre SRI si Parchet, care avea caracter clasificat, referitor la "cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", incheiat in decembrie 2016.

Intr-un alt dosar deschis la Parchetul General si trimis apoi la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), procurorii au dispus renuntarea la urmarirea penala fata de o grefiera, care ar fi fotocopiat protocolul si i l-ar fi dat Adinei Florea, in prezent procuror-sef adjunct al SIIJ.

Pe 8 decembrie 2016, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a incheiat doua protocoale cu Serviciul Roman de Informatii, respectiv un protocol privind cooperarea pentru stabilirea conditiilor concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor (nesecret) si un protocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin potrivit legii (clasificat secret de stat, nivel secret).

Cu privire la cel de-al doilea protocol, Parchetul General arata ca, la 22 martie 2018, a initiat demersurile pentru declasificare si a solicitat SRI acordul in acest sens.

"Obiectul protocolului se refera la cooperarea privind infractiunile contra securitatii nationale, a infractiunilor de terorism si a infractiunilor savarsite de cadre militare ale Serviciului Roman de Informatii, sesizarea parchetului cu privire la infractiunile constatate de SRI si comunicarea de informatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, ale Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea SRI si ale Codului de procedura penala. Protocolul si-a incetat efectele la 13.03.2017, prin acordul institutiilor semnatare. La aceeasi data, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat Serviciului Roman de Informatii sa comunice daca mentine caracterul clasificat al documentului", explica Parchetul General.