O tehnica de depistare a primelor semne ale bolii Parkinson, care ar putea ajuta la ''franarea si chiar la prevenirea'' acestei afectiuni, este mai aproape de realitate dupa ce o echipa de cercetatori britanici a anuntat ca a facut un pas in aceasta directie, potrivit unui studiu publicat joi, citat de AFP.



Detectarea precoce a bolii Parkinson reprezinta obiectivul principal al oamenilor de stiinta care studiaza aceasta afectiune neurodegenerativa, a doua cea mai frecventa, dupa Alzheimer.

Tratamentele utilizate in prezent in cazul Parkinson actioneaza asupra simptomelor (tremor, tulburari motorii, probleme de somn...), insa nu vindeca boala care debuteaza cu cativa ani inainte ca primele semne sa fie vizibile, fapt ce o face foarte dificil de diagnosticat.

Parkinson este caracterizata de degenerarea neuronilor dopaminergici, care produc dopamina, neurotransmitator esential pentru controlul miscarilor corpului.

Insa un studiu publicat joi in jurnalul stiintific Lancet Neurology sugereaza ca stadiile incipiente ale bolii ar putea fi asociate cu o deteriorare a sistemului de productie a serotoninei in creier. Acest neurotransmitator intervine in special in reglarea starii de spirit si a somnului.

In timp, cercetatorii spera sa identifice foarte devreme persoanele cu risc ridicat, susceptibile sa dezvolte Parkinson.

"O detectare precoce a schimbarilor in sistemul de productie a serotoninei ar putea deschide calea catre dezvoltarea unor terapii noi pentru franarea si chiar prevenirea evolutiei Parkinson'', a asigurat profesor Marios Politis, autor principal al studiului realizat la King's College London si finantat de Fundatia Lily Safra.

Pentru a ajunge la aceasta concluzie, cercetatorii au analizat 14 pacienti purtatori ai unei mutatii genetice foarte rare (in gena SNCA), care face ca riscul de a dezvolta boala Parkinson sa fie cvasi-sigur, dupa cum noteaza Press Association.

Acesti pacienti au fost recrutati in nordul peninsulei Peloponez din Grecia, locul in care a aparut aceasta mutatie rara, precum si in Italia, unde a ajuns prin migratii.

Jumatate dintre acesti pacienti prezentau deja simptome fizice ale bolii Parkinson, iar cealalta jumatate nu avea astfel de semne.

De asemenea, la studiu au participat 65 de pacienti cu Parkinson care nu prezentau respectiva mutatie genetica si 25 de participanti neafectati de boala, scrie Agerpres.

Subiectii, supusi unor examinari foarte performante ale creierului

In urma compararii tuturor datelor a rezultat ca degradarea sistemului de productie a serotoninei debuteaza la pacientii cu boala Parkinson cu mult inainte de aparitia primelor simptome si inainte ca sistemul de productie al dopaminei sa fie la randul sau afectat.

Desi rezultatele au fost considerate "incurajatoare" de oameni de stiinta care nu au fost implicati in acest studiu, ei au subliniat ca cercetarea prezinta unele limitari. In primul rand, numarul redus de voluntari predispusi genetic la boala Parkinson. "Studii de mai mare anvergura ne-ar putea confirma aceste rezultate", a subliniat profesor Derek Hill de la University College London.

O alta limitare, evidentiata chiar de autorii cercetarii, este aceea ca tehnica imagistica utilizata este foarte costisitoare si nu este raspandita, ceea ce nu permite generalizarea acesteia ca instrument de detectare.