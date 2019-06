Munca sustinuta este sinonima in general cu un venit mai bun, insa poate contribui totodata la cresterea riscului de imbolnavire, conform rezultatelor unui studiu efectuat in Franta, citat joi de UPI.



Riscul de accident vascular cerebral a crescut cu aproape 30% in cazul persoanelor care au lucrat peste zece ore pe zi timp de cel putin 50 de zile pe an, conform unui studiu publicat joi in jurnalul stiintific Stroke.

De asemenea, in cazul persoanelor care au lucrat multe ore pe zi o perioada de cel putin zece ani riscul a crescut pana la 45%.

''Asocierea dintre numarul mare de ore lucrate, timp de zece ani, si accidentul vascular cerebral pare a fi mai pregnanta in cazul persoanelor cu varste sub 50 de ani'', a declarat autorul principal al studiului, doctor Alexis Descatha, cercetator la Spitalul Universitar Raymond Poincaré si Universitatea din Angers.

Concluzia a ''fost una neasteptata'', a mai spus medicul care a subliniat necesitatea continuarii studiului ''pentru a examina aceasta descoperire''.

Oamenii de stiinta au analizat date prelevate de la peste 143.000 de cetateni francezi, cu varste cuprinse intre 18 si 69 de ani. Ei au colectat informatii despre riscul cardiovascular si accidentul vascular cerebral, obiceiurile nocive ale participantilor, precum fumatul, si numarul de ore lucrate.

In total, 1.224 de subiecti au suferit accidente vasculare cerebrale.

Concluziile cercetarii coincid cu cele ale unui studiu publicat in jurnalul stiintific The Lancet, care a evidentiat o asociere intre riscul cardiovascular si numarul mare de ore petrecute muncind. Cercetarea a sugerat ca stresul declansat de numarul mare de ore lucrate, coroborat cu alti factori de risc relevanti, consumul de alcool si nivelul scazut de activitate fizica pot contribui la sporirea riscului de accident vascular cerebral, scrie Agerpres.

''As sublinia totodata ca multi furnizori de servicii medicale lucreaza mai mult decat definitia numarului mare de ore de munca si prezinta la randul lor un risc ridicat de accident vascular cerebral'', a notat Descatha.

''Ca medic, o sa imi sfatuiesc pacientii sa lucreze mai eficient si intentionez sa urmez si eu propriul sfat'', a adaugat el.