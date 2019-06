Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca TelDrum dadea scrisori de garantie catre firmele lui Dragnea Jr - fara nici o logica economica, iar "Valentin Dragnea lua asa milioane de la banci pe firmele lui, care in final ii ajungeau in buzunar".





"BANCHERII LUI DRAGNEA

Newsweek si Rise ne explica cum circulau banii. CJ Teleorman dadea contracte de zeci, sute de milioane de EUR catre TelDrum. TelDrum dadea scrisori de garantie catre firmele lui Dragnea Jr - fara nici o logica economica. Valentin Dragnea lua asa milioane de la banci pe firmele lui, care in final ii ajungeau in buzunar. Spalare de bani cu acte in regula.

Intrebarea este - ce banca a facilitat toate schemele? Daca cititi articolele de mai jos, apare un singur nume ca banca de casa a TelDrum - Unicredit.

Mai sunt niste probleme mari de tot, pe langa scrisorile de garantie care au permis scoaterea banilor din TelDrum catre familia Dragnea: