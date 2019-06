Militari ai Armatei SUA, participanti la exercitiul multinational Saber Guardian 19, care se deplasau joi, in conditii meteo nefavorabile, in zona Insulei Ialomitei, au traversat din eroare, cu tancurile, o zona agricola, producand distrugerea unor culturi, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN) intr-un comunicat

"Joi, 20 iunie, in jurul orei 14.00, in zona Insulei Ialomitei, pe timpul desfasurarii unor activitati de instruire din cadrul Exercitiului Multinational Saber Guardian 19, militari ai Armatei SUA, care se deplasau in conditii meteo nefavorabile, au traversat, din eroare, cu tehnica de lupta blindata din dotare o zona agricola, rezultand distrugerea unor culturi. Zona in cauza nu era situata pe traseul de deplasare convenit cu autoritatile locale si cu agentii economici care au in proprietate terenuri in zona", a transmis, joi seara, MApN, conform News.ro.

O comisie formata din reprezentanti ai MApN si armatei SUA cerceteaza imprejurarile in care s-a produs incidentul.

"In jurul orei 18.30, s-a desfasurat la Primaria localitatii Stelnica o intalnire a reprezentantilor comisiei cu cei ai Primariei Stelnica si proprietarilor terenului, pentru evaluarea pagubelor, stabilirea valorilor despagubirilor si a modului de acordare a acestora, in conformitate cu legislatia nationala si acordurile bilaterale in vigoare", a mai transmis MApN.

Exercitiul Multinational Saber Guardian 2019 (SG19), la care participa apriximativ 13.500 de militari din 14 tari, se desfasoara in localitatile Cincu, Bordusani, Babadag, Smardan si Rasnov.