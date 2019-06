Solstitiul de vara are loc la 21 iunie, cea mai lunga zi a anului, marcand inceputul verii astronomice.



La 18 h 54 m 05 s, longitudinea astronomica a Soarelui este de 90 grade, aflandu-se la 23 grade si 27 minute distanta unghiulara nord fata de ecuatorul ceresc, el descriind miscarea diurna pe un cerc paralel cu ecuatorul, numit tropicul racului potrivit www.astro-urseanu.ro, citat de Agerpres.

Denumirea de solstitiu ("Soarele sta") este data de faptul ca, la data respectiva, are loc schimbarea gradientului miscarii Soarelui in raport cu declinatiile acestuia. Crepusculul are durata maxima din an, iar la latitudinile ridicate, crepusculul se prelungeste toata noaptea, locuitorii regiunilor respective fiind martorii frumoaselor "nopti albe", potrivit sursei citate.

Dupa momentul solstitiului de vara, durata zilei incepe sa scada, iar a noptii sa creasca, timp de 6 luni, pana la 21 decembrie, momentul solstitiului de iarna. In emisfera sudica a Pamantului, fenomenul se deruleaza in sens invers.

Traditia si superstitiile privind solstitiul de vara au radacini stravechi, fiindca cea mai lunga zi a anului a fost considerata punct de balanta, de rascruce, de schimbare, o zi a absolutului, inscrisa sub semnul focului, care este simbolul soarelui.

Atotputernicia soarelui de la solstitiu se celebreaza prin focurile de Sanziene

Atotputernicia soarelui de la solstitiu se celebreaza, la romani, prin focurile de Sanziene, aprinse pe locul cel mai ridicat. Incinsi cu brauri de pelin, oamenii se rotesc in jurul focului, apoi arunca aceste brauri ca sa arda odata cu toate posibilele necazuri care ar fi sa vina. Din cele mai vechi timpuri, solstitiul de vara a constituit un mare prilej de bucurie si sarbatoare, fiind legat de momentul strangerii recoltei. La inceput, serbarea coincidea cu data solstitiului, adica 21 iunie. Mai tarziu, ceremonialul fiind considerat de catre biserica drept pagan, a fost mutat pe 24 iunie - ziua dedicata Sfantului Ioan Botezatorul.

In timp, Noaptea de Sanziene - cum este denumita in folclorul romanesc - a devenit o serbare populara, cu caracter traditional, ce se desfasoara diferit in functie de tara respectiva si chiar de regiunea respectiva. Pentru tarani, aceasta zi este foarte importanta pentru prognoza vremii. In credinta populara, se crede ca, daca ploua de Sf. Ioan Botezatorul (Sanziene) sau dupa, este de rau augur deoarece urmatoarele 40 de zile va ploua neincetat, deci recolta de grau, alune de padure si salata va fi distrusa, potrivit etnologului Ion Ghinoiu, in volumul "Zile si mituri. Calendarul taranului roman" (2000).