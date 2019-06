Trei sferturi dintre romani inteleg prin agricultura bio sau ecologica cea care furnizeaza produse sanatoase, fara aditivi sau chimicale.



Trei sferturi dintre romani inteleg prin agricultura bio/ecologica produsele sanatoase, fara aditivi sau chimicale. Chiar mai multi dintre respondenti, 77,79%, spun ca ei cumpara produse bio/ecologice, fara a sti, de fapt, daca aceste sunt certificate ca atare, conform unui studiu online realizat de iVox in luna martie, la comanda World Vision Romania, in cadrul campaniei #GoodFoodForAll, Make Europe Sustainable for All” derulat de Comisia Europeana pentru promovarea obiectivelor de dezvoltare durabila din cadrul Agendei 2030.

Rezultatele sondajului arata ca majoritatea respondetilor se refera mai degraba la mituri care fac deja istorie in domeniul alimentatiei decat la realitati dovedite stiintific.

Adevarul despre "bio"

Dezavantajele produselor ecologice, sustin cei chestionati, sunt pretul ridicat – mai bine de jumatate cred asta (55,32%), si etichetele in care nu poti avea deplina incredere – 1 din 3 persoane chestionate (28,38%).

„Informarea continua a agricultorilor conventionali despre beneficiile ecologice si economice ale agriculturii ecologice precum si o campanie de promovare a produselor ecologice ar face diferenta dintre mit si realitate in acest domeniu. Pentru a atrage consumatorii, este nevoie de prezentarea informatiilor relevante pentru acestia in mod transparent, mai exact prezentarea avantajelor produselor bio pentru sanatate, pentru mediu si durabilitatea utilizarii resurselor” , a declarat Crenguta Barbosu, manager program agricultura si dezvoltare rurala World Vision Romania.

Modalitatea prin care aproape jumatate dintre respondenti (47,52%) se asigura ca produsul pe care il cumpara este bio este sa verifice daca pe eticheta scrie acest lucru, iar un sfert dintre participantii la sondaj verifica daca produsul are pe eticheta certificarea UE. Atunci cand vine vorba de sursele din care se informeaza romanii despre agricultura ecologica, cei mai multi au ales internetul (81,7%), 29,98% se informeaza de la televizor si 19,06% de la rude sau prieteni.

Potrivit unui comunicat remis 9am, 44,6% dintre respondenti isi achizitioneaza alimentele bio de la supermarketul din zona, 40,75% spun ca isi procura astfel de produse si din piata agroalimentara si 38,82% de la cunostintele de la tara. Exista un mare grad de confuzie cu privire la produsele eco/bio si produsele sanatoase, dovada fiind faptul ca 77,79% declara ca achizitioneaza alimente bio, dar locul de unde cumpara cei mai multi - 87,98% - nu ofera niciun fel de certificare de acest tip (din piata, de la tara, de la vanzatori ambulanti).

„Perceptia majoritatii romanilor chestionati este ca bio/eco inseamna produse de la taran, de micul producator, lucru nu intotdeauna adevarat. De aceea credem ca este nevoie de informatie disponibila pentru publicul larg, potential consumator, despre ce inseamna produsele si agricultura ecologica”, mai declara Crenguta Barbosu.

Marile supermarketuri au crescut numarul de produse bio/ecologice la raft, prin amenajarea unor spatii speciale pentru produsele ecologice. Cu toate acestea, numarul de produse bio/ecologice prezente in marile supermarketuri din Romania variaza intre 200 si 500 comparativ cu 1.200-1.800 in aceleasi supermarketuri din Europa de Vest. In prezent, oferta locala din partea producatorilor care pot furniza produse ecologice competitive, in standardele pietei, este limitata pentru acest segment, insa retailerii spera ca se va dezvolta si in Romania in perioada urmatoare.

Pretul mai mic trage in balanta

Dintre adeptii produselor ecologice, 4 din 10 le cumpara intr-un procent cuprins intre 10% si 30% si doar 2 din 10 le cumpara intre 30% si 50%. Factorii care i-ar determina pe romani sa cumpere mai multe produse bio sunt: pretul mai mic (42,41%) si siguranta ca produsul pe care il cumpara chiar este ecologic, fara chimicale (43,4%).

Cu toate acestea, aproape 7 romani din 10 sunt dispusi sa plateasca in plus pentru alimentele bio. Dintre acestia, 43,85% ar fi de acord sa plateasca cu 5 pana la 10 % in plus pentru alimentele bio, iar 27,86% ar fi dispusi sa plateasca chiar cu 10% pana la 20% mai mult. 3 din 10 respondenti nu ar fi dispusi sa plateasca mai mult pentru produsele ecologice.

In ciuda declaratiilor conform carora ar plati in plus pentru produse bio, paradoxal, doar un pret mai mic al acestor produse i-ar determina pe 42,41% dintre respondenti sa cumpere alimente bio. „In aceste conditii, credem ca este necesara o campanie de educare a publicului despre tehnologiile de producere a alimentelor bio, anume ca nu se folosesc: ingrasaminte chimice si, prin urmare, productiile sunt mai mici; nu se administreaza pesticide – culturile sunt mai vulnerabile la boli, paraziti, apar riscuri mari pentru fermieri”, explica Crenguta Barbosu, manager program agricultura si dezvoltare rurala World Vision Romania.

Stimulente de la stat

Aproape jumatate din respondenti (46,7%) sunt de parere ca cea mai buna masura pentru stimularea productiei si consumul de alimente eco ar fi politici publice pentru stimularea agricultorilor care cultiva ecologic, iar 28,84% cred ca daca s-ar crea oportunitati noi de comercializare ar stimula productia eco.

Desi cei mai multi respondenti nu ar alege o cariera in domeniul agriculturii, mai bine de jumatate - un procent de 57,56% - spun ca daca ar incepe o afacere in agricultura, ar considera agricultura ecologica o oportunitate. In acest moment, agricultura ecologica este un sector dinamic in Romania, care a cunoscut in ultimii ani o evolutie ascendenta, , dovada fiind cresterea suprafetei cultivate cu culturi permanente (livezi, vita de vie, arbusti fructiferi, nuci, etc.) de la 3093 ha in anul 2010 la 13165 ha in anul 2017.

Guvernul Romaniei a lansat in decembrie 2018 Strategia de Dezvoltare Durabila a Romaniei, care stabileste prioritatile nationale in contextul dezvoltarii durabile si al Agendei 2030. Doar 13,69% dintre respondenti au auzit de Obiectivele de Dezvoltare Durabila ale ONU pe care si Romania le-a adoptat in 2015 (Agenda 2030), ceea ce demonstreaza ca sunt necesare actiuni de informare pentru ca populatia sa cunoasca strategia, sa inteleaga importanta Agendei 2030 si a obiectivelor de dezvoltare durabila, precum si legatura stransa dintre cele trei dimensiuni ale acestora: economica, sociala, de mediu. Cele mai recunoscute obiective de dezvoltare durabila de care si-au amintit sau au auzit acestia sunt: sanatate si bunastare (52,67%), educatie de calitate (47,12%), apa curata si sanitatie (41,15%), energie curata la preturi accesibile (33,48%), fara saracie (34,75%), foamete zero (30,7%), consum si productie responsabile (25,16%).