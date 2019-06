Creatorul de moda Catalin Botezatu a laudat tinutele premierului Viorica Dancila.



"Categoric este o schimbare radicala in aparitia premierului. Si-a asumat din punct de vedere vestimentar aceasta pozitie si eu de la o aparitie la alta am remarcat foarte multa eleganta. Poarta foarte multe costume cu doua piese la care pune putine accesorii (...) si ceea ce e important e ca mereu are grija sa treaca si pe la coafor.

Nu cred ca sunt de brand, cred ca sunt facute de designeri romani. Nu am niciun sfat sa ii dau, sa o tina tot asa", a spus Catalin Botezatu, intr-o interventie telefonica la Romania TV, potrivit stiripesurse.ro.