Corina Cretu sustine ca ultima discutie pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila in legatura cu situatia spitalelor regionale a fost in 2018, atentionand asupra faptului ca nu se folosesc banii de la Uniunea Europeana alocati in acest sens.



"Am vazut si eu pozitia doamnei prim-ministru, dansa se referea la o discutie pe care intr-adevar am avut-o la Palatul Victoria in data de 18 februarie 2018. Este vorba de o discutie pe care am avut-o la inceputul mandatului sau. (...)

Din pacate, constat ca o luam mereu de la zero, cu o discutie absurda, pentru ca am avut aceasta discutie, dupa care in martie i-am trimis doamnei prim-ministru o scrisoare in care am intrebat-o, avand in vedere variantele luate in calcul in discutie, care este decizia Guvernului Romaniei. Nu am primit raspuns la acea scrisoare, noi, Comisia Europeana. Am revenit cu inca o scrisoare in aprilie anul acesta. Este vorba de clarificari pe care Comisia Europeana le-a cerut de un an si jumatate.

Am aflat din presa de la doamna prim-ministru ca se folosesc acesti bani doar pentru documentatie, urmand ca constructia efectiva sa fie facuta in perioada urmatoare. Precizez ca noi, oficial, la Comisia Europeana, nu am fost notificati in legatura cu aceasta decizie si nu suntem confortabili cu faptul ca banii alocati sa fie distribuiti doar pentru documentatie.

Ce este cert este ca spitalele nu exista. In opinia noastra, ar fi putut fi facut macar unul dintre ele, daca guvernele din ultimii ani ar fi avut vointa politica sa faca acest lucru. Aceasta este realitatea. Avem bani gratis de spitale de la Uniunea Europeana si nu ii folosim, motiv pentru care romanii sunt privati de ingrijire de calitate si in loc sa folosim banii primiti lansam tot felul de petarde inutile", a spus Corina Cretu, citata de ziare.com.