Presedintele liberal Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca PNL este deschis atat pentru votul anticipat, cat si pentru votul prin corespondenta si pentru votul electronic, iar o lege in acest sens ar trebui adoptata pana pe 15 iulie.



Ludovic Orban a spus ca liberalii vor cere convocarea unei sesiuni extraordinare daca un proiect de lege privind votul nu va fi adoptat pana la finalul actualei sesiuni parlamentare.

"Ne-am desemnat reprezentantii in comisia speciala a Parlamentului care a fost constituita si suntem dispusi sa lucram pana la finalizarea legii. In cazul in care nu se finalizeaza pana la sfarsitul sesiunii parlamentare, vom cere convocarea unei sesiuni extraordinare. Oricum vom solicita ca in cazul in care comisia nu finalizeaza proiectul de lege, sa lucreze imediat dupa finalizarea sesiunii parlamentare si sesiunea parlamentara extraordinara o vom solicita, in cazul in care nu se adopta, cand este finalizat proiectul de lege. (...) Este obligatoriu (...), pentru ca la alegerile prezidentiale primul tur probabil va fi in jurul datei de 15 noiembrie, ceea ce, devansand calendarul, campania va incepe pe 15 octombrie, strangerea de semnaturi va incepe probabil in jurul datei de 1 septembrie, nu mai avem mult timp. Proiectul de lege, dupa parerea noastra, ar trebui adoptat pana la data de 15 iulie", a declarat Ludovic Orban la Digi24.

Liderul PNL a mentionat ca liberalii au un proiect de lege referitor la votul prin corespondenta pe care il vor pune la dispozitia comisiei parlamentare special constituita.

"E posibil si votul anticipat, si votul prin corespondenta, am observat ca exista o reticenta mai mare fata de votul electronic, pentru ca acolo intr-adevar trebuie construite niste mecanisme de securizare a sistemului de vot. Noi avem un proiect de lege, pe care il punem la dispozitia comisiei, pentru introducerea votului prin corespondenta, la toate tipurile de alegeri, inclusiv pentru cetatenii romani din tara. De exemplu, la locale, daca esti plecat in concediu sau daca esti la munca, intr-o alta localitate (...) sau daca esti student si esti in sesiune (...) sa poti vota prin corespondenta in localitatea in care ai decis sa votezi. De asemenea, suntem deschisi si la votul pentru mai multe zile, adica votul anticipat, suntem deschisi si la votul electronic, cu conditia ca intr-adevar sa se puna la punct un sistem de asigurare a secretului votului, pe de o parte, si de reducerea la maximum a oricarei posibilitati de fraudare, adica aici trebuie niste sisteme de securizare a votului electronic care este posibil sa presupuna si niste investitii suplimentare", a spus Orban, potrivit Agerpres.

El a subliniat necesitatea gasirii unei solutii privind exercitarea dreptului de vot mai ales pentru romanii din diaspora.

"Din punctul nostru de vedere este fundamental ca legea electorala sa permita exercitarea dreptului de vot pentru toti cetatenii si sa nu mai ajunga in situatia in care zeci de mii de romani, daca nu sute de mii de romani, sa nu poata sa voteze din cauza sistemului catastrofal de organizare, mai ales in diaspora, a votului. (...) Pentru noi este important sa se ajunga cat mai repede la o solutie care sa permita exercitarea efectiva a dreptului de vot. (...) Proiectul de lege cu votul prin corespondenta este un proiect pe care noi l-am depus demult, de asemenea, un proiect de lege privind votul electronic", a adaugat Ludovic Orban.

Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului "sa elaboreze urgent" un proiect de lege care sa poata fi adoptat de catre Parlament pana la finalul actualei sesiuni parlamentare si prin care sa propuna "masurile administrative adecvate" pentru alegeri, subliniind ca in cazul in care situatia o va impune, va solicita convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului.

"In urma dialogului consistent cu reprezentanti ai autoritatilor responsabile, precum si ai organizatiilor nonguvernamentale si experti in domeniul electoral, au fost identificate masurile necesare care trebuie urgent adoptate pentru a ne asigura ca toti cetatenii isi pot exercita votul in conditii decente. In acest sens, solicit Guvernului sa elaboreze urgent un proiect de lege care sa poata fi adoptat de catre Parlament pana la finalul actualei sesiuni parlamentare prin care sa propuna masurile administrative adecvate, incepand de la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Solicit partidelor si formatiunilor parlamentare sa depuna toate eforturile pentru ca proiectul de lege sa respecte pe deplin standardele de conduita electorala si exigentele in materie, astfel incat situatiile de la scrutinul din mai sa fie evitate. Daca situatia o va impune, voi cere, conform prerogativelor constitutionale, convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru discutarea in regim de urgenta a proiectului de lege care urmeaza sa fie supus dezbaterii, astfel incat proiectul de lege sa fie adoptat inaintea urmatoarei sesiuni parlamentare", a spus seful statului la Palatul Cotroceni.