Romania este o tara splendida si sigura pentru turism, conform clasamentului celor mai sigure tari din lume.



Romania ocupa locul 33 (din 128 de tari) in topul celor mai sigure tari din lume, numarul strainilor care ajung pe meleaguri romanesti fiind in crestere. Se pare ca cei care iau in calcul criteriul sigurantei atunci cand calatoresc se gandesc la Romania ca optiune, noteaza stirileprotv.ro.

Un turist din Polonia sustine: "Este sigur aici, nu este periculos. Noi calatorim cu un copil si pentru noi este un loc sigur. Eu cred ca e un loc bun pentru calatorit in familie".

Alti turisti din Italia, intrebati daca Romania e o tara sigura au spus: "Da, da. Foarte sigura, nu sunt probleme. In primul rand siguranta pentru familie si apoi usurinta in a calatori".

Peste doua milioane sapte sute de mii de turisti straini au ajuns la noi anul trecut, mai multi cu aproximatix 26 de mii fata de 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Cele mai vizitate orase sunt, pe langa Capitala, Brasov si Cluj Napoca.

Clasamentul, ce a fost realizat de Global Finance a luat in calcul trei criterii: plasarea tarii intr-o zona de conflict, rata criminalitatii si riscul de dezastre naturale.

Pe primele locuri s-au clasat Islanda, Elvetia si Finlanda.