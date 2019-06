Cadavrul unei femei de 67 ani a fost gasit in cursul noptii de miercuri spre joi pe marginea drumului de centura din municipiul Galati, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ).



Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia gasita decedata ar fi avut parte o moarte violenta, mainile si picioarele fiindu-i sectionate si puse langa cadavru, scrie Agerpres.

Anchetatorii au deja un suspect in persoana concubinului victimei, care este audiat in prezent. Cei doi s-au cunoscut in urma cu sase luni.