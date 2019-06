Senatorul ALDE Daniel Zamfir sustine ca pe listele Autoritatii Electorale Permanente (AEP) sunt 700.000 de persoane in plus fata de datele INS.



"Presedintele INS a lamurit pentru mine un lucru care este elocvent. Populatia Romaniei este intr-un proces de scadere. Avem un spor negativ de circa 25% pe an. Asta inseamna ca populatia Romaniei se imputineaza cu circa 70.000 de persoane pe an. Asta e ceea ce ne-a confirmat presedintele INS.

Eu am ridicat o problema. Am verificat listele electorale de la referendum din 2012 si am vazut acolo ca sunt 18,2 milioane de cetateni cu drept de vot. Coroborand cu ceea ce ne spunea presedintelui INS, ca populatia INS scade cu 70.000 de persoane pe an, ar fi trebuit sa scadem cu circa 500.000 in aceasta perioada. In 2019, vazand persoanele inscrise pe listele electorale, am constatat ca numarul a crescut cu 700.000. In loc sa ne imputinam cu 500.000 asa cum spune INS, pe listele AEP constatam ca sunt 700.000 de persoane in plus", a spus Zamfir, citat de stiripesurse.ro.