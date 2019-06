E oficial: trotinetele electrice sunt senzatia anului in marile orase! Tot mai multi adulti le prefera pentru a se deplasa rapid, dar si pentru plimbari placute si distractive.



Trotineta in versiunea motorizata a fost patentata de americanul Arthur Hugo Cecil Gibson in 1915, sub numele de Motoped. Ca si acum, si atunci a starnit, pe alocuri, controverse, insa a rezistat si a continuat sa aiba succes. E de inteles — trotineta este o modalitate de transport placuta si eficienta.

In plus, trotineta electrica din zilele noastre este adaptata nevoilor si evolutiei tehnologice, devenind un mijloc de transport urban alternativ ideal.

Pentru fiecare metoda de transport urban exista avantaje si dezavantaje:

Masina

Este ideala pentru distante lungi, insa in oras ne face participanti si victime ale traficului, poluarii si aglomeratiei de care ne plangem cu totii.

Transportul public

Este o optiune viabila, cu dezavantajele asumate: eventuale intarzieri, aglomeratie, graba cu care traversam de la un mijloc de transport la altul etc.

Bicicleta

Ne ofera beneficiul exercitiului fizic, cu consecinte pozitive asupra sanatatii si starii de spirit. Singurul dezavantaj ar fi rezultatul natural al efortului fizic: transpiratia.

Mersul pe jos

Este sanatos, dar cand te grabesti sau ai de parcurs distante mari, iti poate prinde bine un mic ajutor.

Dincolo de agitatia de zi cu zi, odata cu venirea verii, gandul la vacante ne poate inspira sa redescoperim orasele in care locuim sau din apropiere si sa le privim cu ochi de turisti. Pentru un plus pe farmec, ne putem aventura intr-o plimbare cu trotineta electrica.

Avantajele trotinetelor electrice

Usoare si practice

In functie de model si de marimea bateriei, o trotineta electrica poate cantari intre 6 si 20 de kilograme. Modelele pliabile sunt si mai practice, pentru ca pot fi depozitate cu usurinta, oriunde facem un popas.

Usor de intretinut

Ca si cu cele din copilarie, intretinerea trotinetelor este facila si nu presupune costuri mari. Oricum, in cazul in care ar aparea vreo problema, comerciantii cu cea mai mare varietate de trotinete electrice ofera o garantie de 24 de luni pentru fiecare model.

Cost

Costul de achizitie tine de nevoile, preferintele si posibilitatile personale, insa comparativ cu orice alt mijloc de transport, trotineta este cea mai convenabila din punct de vedere financiar.

Eficienta

Trotinetele electrice sunt surprinzator de rapide - in oras, media este de 25 de kilometri pe ora, iar in zonele de agrement, cu modele superioare putem atinge pana la 40 de kilometri pe ora.

Ecologic

Am auzit-o de multe ori si avem ocazia sa facem ceva: folosind mijloace de transport electrice, contribuim la imbunatatirea mediului si a calitatii aerului.

Relaxant

Pentru a raspunde la intrebarea „Cat de placut poate fi sa te dai cu trotineta?” o plimbare este suficienta. Raspunsul scurt este „Foarte placut!”

Fie ca alegi sa te plimbi in Bucuresti sau in marile orase, sa faci valuri pe faleza sau sa te pierzi pe stradute provinciale, o trotineta electrica poate face totul mai distractiv.

Pe scurt

Desi nu rezolva toate problemele transportului urban, folosirea trotinetei electrice poate fi o solutie excelenta pentru deplasarile punctuale, fara efortul pedalarii, fara poluare si fara nevoia de parcare. Piata este din ce in ce mai ofertanta, cu modele din ce in ce mai performante si mai bine accesorizate.

Decizia de a investi intr-o trotineta va depinde de activitatea zilnica, distantele parcurse si mijloacele de transport folosite in mod obisnuit, rezistenta la stresul din trafic, rezistenta fizica, gradul de efort pe care doreste fiecare sa il depuna si multe altele. Nu in ultimul rand, insa, e bine sa ne gandim si la cum ne place sa petrecem timpul liber si daca nu cumva o trotineta poate fi cel mai simplu mod de recreere.