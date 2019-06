Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, ii solicita public premierului Viorica Dancila, presedinte al PSD, sa sesizeze Parlamentul pentru a pune pe ordinea de zi raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2018, el sustinand ca presedintele - director general al SRTv, Doina Gradea, nu poate sa mai ramana in aceasta functie.



"Astazi, alaturi de colegii mei, cei care au participat sau cei care au binevoit sa participe la aceasta audiere (a presedintelui - director general al Societatii Romane de Televiziune - n.r.), am trait un moment pe care nu as fi crezut ca un parlamentar sau un simplu cetatean al Romaniei il poate trai. Doamna respectiva, doamna Doina Gradea, a refuzat sa raspunda tuturor intrebarilor pe care le-am adresat referitoare la politizarea acestei institutii, care s-a vazut in campania electorala de la europarlamentare. A refuzat sa raspunda intrebarilor colegilor mei despre cheltuirea banilor publici de catre aceasta institutie, mentionand faptul ca aceasta comisie astazi nu are cvorum", a afirmat Stirbu, dupa sedinta Comisiei de cultura.

El a precizat ca i-a explicat acesteia ca regulamentul Camerei spune ca o comisie poate sa functioneze si fara cvorum in situatia in care nu sunt decizii sau nu se voteaza anumite avize sau proiecte legislative.

"Am apelat la dumneavoastra pentru a trage un semnal de alarma si a-i solicita public doamnei prim-ministru Viorica Dancila sa sesizeze Parlamentul, prin colegii domniei sale din Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a pune pe ordinea de zi raportul de activitate al acestei institutii pe anul 2018 pentru ca toti cetatenii Romaniei sa vada situatia in care se regaseste aceasta institutie extrem de importanta pentru o democratie. Va reamintesc ca aceasta doamna, doamna Doina Dragnea, - pot sa ii spun - este platita cu bani foarte multi din banii cetatenilor, din taxele si impozitele tuturor cetatenilor din Romania. Ceea ce se intampla acolo, semnalele pe care le avem din aceasta institutie publica a statului roman ne fac sa tragem concluzia ca este imperios necesar ca aceasta doamna sa plece de la conducerea acestei institutii. Este o persoana toxica, este o persoana nociva pentru echilibrul jurnalistic din aceasta institutie", a adaugat Gigel Stirbu.

Stirbu: Am cerut ca pe ordinea de zi a plenului sa figureze rapoartele de activitate ale acestei institutii pe 2017 si pe 2018

"Va reamintesc ca am facut o sesizare catre actualul presedinte al Camerei Deputatilor, care se pare ca s-a molipsit de la obiceiurile fostului presedinte, sa sesizeze presedintele Comisiei de ancheta constituite in Camera Deputatilor pentru aceste aspecte de la TVR. Exista o comisie de ancheta care a luat fiinta prin hotararea Camerei Deputatilor acum 5 luni de zile si niciodata aceasta comisie nu s-a intrunit. Ii intreb pe parlamentarii de la Partidul Social Democrat, pe parlamentarii care se considera a fi de buna credinta, daca sunt de acord cu aceasta maniera de lucru, sunt de acord ca aceasta doamna care conduce institutia publica de televiziune sa nu dea socoteala pentru cheltuielile pe care le face in aceasta institutie, sa nu dea socoteala pentru sumele astronomice pe care le cheltuie pentru deplasarile domniei sale", a mai spus Stirbu.

Presedintele - director general al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata miercuri la Comisia de cultura din Camera Deputatilor, unde a refuzat sa raspunda intrebarilor celor cinci deputati prezenti, pe motiv ca sedinta se desfasoara fara a fi cvorum. La sedinta au participat deputatii Gigel Stirbu (PNL), Bogdan Gheorghiu (PNL), Emil Pascan (PMP), Iulian Bulai (USR), Nicolae Miroslav Petretchi (minoritati), Oana Vladuca (PRO Europa).