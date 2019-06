Un turist german a decedat miercuri la amiaza, in timp ce era in excursie cu alti turisti, in apropiere de Varful Magura, in localitatea Cisnadioara, a anuntat Seful Salvamont Sibiu, Adrian David.



Potrivit sursei citate, turistul a suferit un stop cardio-respirator. "Un turist german in varsta de 59 de ani a suferit un stop cardio-respirator aflandu-se pe un traseu din apropierea Varfului Magura in zona Cisnadie. Echipa de interventie a Serviciului Salvamont Sibiu impreuna cu un medic de la SMURD au intervenit de urgenta, au aplicat masurile de resuscitare, dar, din pacate, pacientul nu a raspuns acestora. S-a declarat decesul", a explicat Seful Salvamont Sibiu, potrivit Agerpres. Este al doilea deces in ultimele zile, pe munte, in urma unui stop cardio-respirator. Duminica, un medic cardiolog din Sibiu a decedat in urma unui stop cardio-respirator, in timp ce se plimba pe bicicleta, la amiaza, in statiunea Paltinis.

