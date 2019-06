Chiar daca am trecut de jumatatea primei luni de vara, temperaturile caniculare fac zilele sa para mai lungi iar toamna departe. Daca inca nu aveti acasa ori la birou un aparat de aer conditionat, acum sunt ultimele reduceri pe care nu le puteti rata.





Multi dintre noi am trecut prin zile de vara caniculare, incercand sa ne racorim fara succes cu un ventilator sau, din contra, in primele zile de iarna petrecute in frig, cu calorifere reci, incercand sa ne incalzim cu solutii ineficiente.

Profitati de ultimele reduceri la aparate de aer conditionat ca sa rezolvati doua probleme cu o singură solutie.

Reduceri la aparate de aer conditionat

Aparat de aer conditionat Star-Light

Dotat cu agentul frigorific de ultima generație R32, aparatul de aer condiționat Star-Light are un impact redus asupra mediului înconjurător. Dotat cu funcția Inverter și cu clase energetice superioare, atât la răcire, cât și la încălzire, aparatul de aer condiționat asigură o temperatură optimă pentru relaxare. Funcția de dezumidificare păstrează aerul curat și vă ferește de problemele de sănătate asociate, precum iritațiile ochilor, nasului și gâtului. Aparatul de aer condiționat are acum o reducere de 30% și poate fi comandat de aici.

Aparat de aer condiționat Heinner Obsidian

Cu un design deosebit al panelului, acest aparat de aer condiționat aduce un plus de eleganță în casa voastră. Panelul fotosenzitiv reglează automat afișajul și sunetul displayului. Astfel, atunci când se stinge lumina în camera, afișajul se întunecă încet. Aparatul permite controlul WiFi, așa că puteți activa pornirea aparatului de la birou sau de oriunde există conexiune la internet. Prin activarea funcției Mute Operation se oprește orice sunet. Funcția Turbo asigură încălzirea/ răcirea rapidă a încăperii, iar cu ajutorul unui timer puteți seta pornirea/ oprirea aparatului de aer condiționat oricând într-un interval de 24h. Puteti cumpara aparatul de aer conditionat de aici, la un pret redus cu 23%.

Aparat de aer condiționat HEINNER Crystal

Cu funcția Follow Me, produsul urmărește temperatura ambientală din jurul telecomenzii (prin citirea senzorului aflat în telecomandă). Vă puteți bucura de liniște prin activarea funcției Silent, care reduce zgomotul ventilatorului unității interioare și funcției Mute Operation, care oprește orice sunet. Pentru răcirea/ încălzirea rapidă a încăperii, poți folosi cu încredere funcția Turbo. Tehnologia 3D Inverter oferă un confort sporit, fiabilitate crescută și economisirea energiei prin

utilizarea optimă a compresorului. Aparatul de aer condiționat poate fi achiziționat acum cu 30% mai ieftin de aici.

Ventilatoare la reducere

Dacă din anumite motive nu vă puteți instala un aparat de aer condiționat, puteți face față căldurii cu un ventilator, mai ales că acum are loc revoluția și găsiți mai multe modele aflate la reducere.

Ventilator cu picior Star-Light

Un ventilator puternic precum Star-Light poate crea senzația de briză pe care vi-o doriți în anotimpul călduros. Având o putere de 60W, acest ventilator creează o circulație care va asigura un flux răcoros, fără grija problemelor de sănătate. Fiind dotat cu timer, ventilatorul poate fi setat să se oprească în cazul în care doriți să îl lăsați pornit peste noapte, iar cu telecomanda aveți control total chiar și de la distanță. Ventilatorul este silențios, înălțimea este reglabilă și permite modificarea direcției de suflare. Cumparati acum ventilatorul cu doar 121 de lei de aici.

Ventilator metalic de podea Star-Light

Unul dintre cei mai buni prieteni vara este un ventilator care să răcorească la temperaturile toride, iar acest ventilator de la Star-Light îți poate aduce briza mării acasă ori la birou. Reglajele incluse vă ajută îl faceți mai prietenos în funcție de situație, creând un climat plăcut, suficient de răcoros pentru a vă relaxa. Are un motor de 100W ce îi conferă suficientă putere pentru a genera răcoarea de care ai nevoie. Este dotat cu un comutator de viteză cu 3 trepte, având un nivel de zgomot redus. Ventilatorul este acum redus la jumătate de preț și poate fi cumpărat de aici.