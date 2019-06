Chiar daca legea pensiilor a fost respinsa miercuri de Senat, pensionarii vor beneficia de la 1 septembrie de majorarea punctului de pensie, iar legea va trece la vot in Camera Deputatilor, spus premierul Viorica Dancila.



"Acest lucru (respingerea legii pensiilor in Senat - n.r.) arata in primul rand modul in care opozitie abordeaza legea pensiilor. Una declara, acuza Guvernul de nivelul de trai, arata grija pentru pensionari, iar azi au votat impotriva legii pensiilor", a spus Viorica Dancila, care a sustinut ca legea va trece de Camera Deputatilor, potrivit Hotnews.ro.

Intrebata despre absenta masiva de la sedinta a senatorilor PSD, Dancila a spus ca va face o analiza, dar "trebuie pornit de la votul impotriva dat de parlamentarii opozitiei".

"Am sa discut cu ei si am sa vad de ce au lipsit astazi de la Senat. Poate au lipsit justificat sau nejustificat, voi avea o analiza, dar in primul rand sa plecam de la cei care au votat impotriva", mai spus premierul.

Cand a fost intrebata daca vor fi bani pentru plata pensiilor majorate in 2020, Viorica Dancila a sustinut ca PSD s-a tinut intotdeauna de promisiune fata de pensionari.

"Daca nu am putut prin lege, am facut-o prin Ordonanta de Guvern. De la 1 septembrie, pensionarii vor avea majorarea punctului de pensie si vom trece legea pensiilor prin Camera Deputatilor",a adaugat Dancila.