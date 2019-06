O eleva de la un liceu din Arieseni, judetul Alba, a ramas insarcinata cu profesorul ei de religie, anul trecut. Fata provine dintr-o casa de tip familial, iar copilul a fost dat in plasament.



UPDATE: Astazi, miercuri (19 iunie), profesorul a demisionat din functie, informeaza Adevarul.

Situatia din comuna Arieseni este cunoscuta de conducerea scolii inca de anul trecut, dupa cum a declarat, pentru corespondentul Mediafax, primarul comunei, Marin Jurj, dar a revenit in atentie dupa ce copilul nascut a fost dat in plasament si s-a cerut oficial efectuarea testului de paternitate.

Fata era minora cand ar fi intretinut relatii sexuale cu profesorul de religie, mentioneaza ziarulunirea.ro.

La vremea respectiva ar fi existat la nivelul scolii a o ancheta interna, in urma careia profesorul a fost gasit nevinovat si cazul a fost inchis.

Adevarul a iesit acum la iveala dupa ce s-au facut analizele copilului si ale tatalui.

”Nu am stiut de cazul acesta, am citit si eu in presa. Am sunat-o pe doamna director de la Arieseni care la vremea respectiva nu era director, ne-a spus ca nu are nicio dovada vizavi de acest fapt. Zvonuri stia si ea, dar nu exista o dovada. Am rugat-o sa caute in arhiva unitatii de invatamant, ca ea isi aduce aminte din ce povesteau colegii, ca s-a facut o comisie de cercetare in scoala si ca s-a ajuns la concluzia ca nu e adevarat ce se aude, iar directorul de la momentul respectiv nu a mai trimis organelor abilitate, respectiv politiei datele sa investigheze. Eu nu stiu nimic, nu am fost informata nici de director, nici de inspectorul de specialitate, respectiv de religie, dar am rugat-o sa ne trimita tot ce are vizavi de aceasta speta si sa noi o sa ne autosesizam in urma articolelor aparute in presa, sa trimita datele politiei sa investigheze acest caz. Nu putem sta cu mainile in san, trebuie sa luam masuri. La momentul repectiv trebuia sesizata politia de catre dircetor, sa investigheze, nu scoala cerceteaza un caz de genul acesta”, a declarat Marcela Daramus, inspectorul sef al ISJ Alba, pentru sursa citata.

”E foarte urat ce s-a intamplat. Se pare ca ar fi o certitudine. Nu stiu cand s-a intamplat exact, dar a fost ceva scandal la scoala anul trecut, s-a facut o comisie si am inteles ca s-au asteptat rezultatele de la test. La noi inca nu a ajuns nimic oficial, dar lui i-ar fi venit si se pare ca a iesit ca este tatal copilului. Fata era crescuta la casa de copii din Tarsa, comuna Avram Iancu, nu locuia la noi in comuna. Nici acum nu locuieste aici, nu stiu exact unde este acum. Ea nu a facut reclamatie la politie nici anul trecut si am inteles ca testul de paternitate a fost cerut si facut cand a fost luat copilul in plasament. Noi nu vrem, sub nicio forma, sa musamalizam cazul. In momentul in care vom primi, oficial, rezultatul testului de paternitate, se vor lua masuri prin consiliul de administratie al scolii”, a declarat si primarul Marin Jurj, potrivit adevarul.ro.