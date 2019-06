Legea pensiilor, o prioritate a PSD, a fost respinsa miercuri in Senat dupa ce numerosi senatori social-democrati nu s-au prezentat la vot.



Actul normativ a primit doar 65 de voturi "pentru", insuficiente insa pentru o lege organica, pentru adoptarea careia este nevoie de minimum 69 de voturi, scrie G4media.ro. PSD, care are majoritate absoluta in Senat, a votat in favoarea legii, alaturi de ALDE si UDMR, iar senatorii PNL si USR s-au abtinut.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca situatia va fi remediata la Camera Deputatilor.

"Vom avea majoritate la Camera. Nu ii va afecta pe pensionari sub nicio forma, dar ne va afecta cu siguranta noua munca, la cele de pensii", a spus Budai, potrivit Hotnews.ro.

Intrebat daca vor exista bani la buget pentru pensii, el a raspuns: "Vom face in asa fel incat sa fie bani".