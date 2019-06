Noile telefoane de top sunt tot mai scumpe si pot ajunge sa coste peste o mie de euro.



Sa-ti cumperi un telefon folosit, dar bun, este o modalitate de a face niste economii. Iata ce ar trebui sa stii.

Alege-ti inteligent perioada in care sa cumperi

Daca vrei sa ai un telefon aparut relativ recent, la un pret bun, cel mai potrivit moment sa-l cumperi este imediat dupa lansarea noii generatii. Este momentul in care multi dintre proprietari decid sa-si schimbe smartphone-urile si sa treaca la noile modele. Calendarul lansarilor este destul de predictibil. Samsung, HTC si LG fac lansari primavara, in timp ce iPhone-urile apar in general toamna.

Cunoaste vanzatorul

Daca decizi sa cumperi de pe site-urile de vanzari, nu ai foarte multe informatii. In aceste cazuri, este bine sa vezi ce achizitie faci, inainte de a da banii. Intalneste-te cu cel care isi vinde telefonul, verifica cat de uzat este, daca a fost ingrijit, daca a fost protejat cu folii de sticla si huse, cat tine bateria. Daca ai dubii, nu-l cumpara. O alta varianta este sa apelezi la cunoscuti care isi schimba telefoanele. Da de veste pe retelele de socializare ca iti cauti telefon și spune ce suma esti dispus sa investesti.

La ce sa te uiti cand cumperi un telefon uzat

Ecranul telefonului trebuie sa fie principala ta grija. Orice zgarieturi sau crapaturi ar trebui sa te puna pe ganduri, pentru ca inlocuirea ecranului te va costa minimum 200 de lei. Vezi daca are pete sau pixeli morti la luminozitate maxima si minima. Verifica si camera foto, dar si carcasa telefonului. Daca a fost scapat pe jos in mod repetat, vei gasi semne, iar in acest caz trebuie sa iei in calcul anularea tranzactiei.

Verifica durata de viata a bateriei

Trebuie sa stii ca bateriile lithium-ion care alimenteaza smartphone-urile isi pierd din capacitate in fiecare zi. Daca telefonul pe care vrei sa-l cumperi are o vechime de un an, doi, probabil ca puterea bateriei va fi in cel mai bun caz undeva la 80%. In cazul in care esti genul de persoana care petrece mult timp pe retelele de socializare sau pe joculete, durata de viata a bateriei ar trebui sa fie o prioritate. Bineinteles, exista si varianta schimbarii acesteia sau cumpararea uneia externe, dar in acest caz vei avea parte de cheltuieli suplimentare.

Asigura-te ca telefonul nu a fost furat

Cere in primul rand actele de proprietate ale telefonului si ambalajul original. Daca vanzatorul nu le mai detine, deja ai putea incepe sa-ti pui intrebari. In cazul in care vrei totusi sa faci achizitia, poti verifica seriile ESN sau IMEI. Sunt aproape imposibil de schimbat si poti afla destul de usor daca aparatele au fost raportate ca furate.

Acestia sunt pasii pe care trebuie sa-i urmezi atunci cand decizi sa cumperi un telefon la mana a doua. Urmeaza-i si vei evita pacalelile.