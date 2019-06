Medicul nutritionist Mihaela Bilic raspunde unor serii de intrebari legate de consumul de inghetata vara.



"Vara ar fi mai trista fara inghetata.

Daca intrebi un copil ce si-ar dori sa manance, in 8 cazuri din 10 va spune cartofi prajiti Iar daca nu ii e foame sau are chef de ceva dulce, iti va spune inghetata Oare noi, adultii, n-am face aceleasi alegeri daca n-ar exista auto-cenzura impusa de ratiune si dietetica? Oare am putea sa ne saturam vreodata de inghetata, sa fim indiferenti si imuni la vitrinele frigorifice in care se lafaie cu nerusinare valuri cremoase si multicolore cu deliciosul desert?

Exista o doza maxima admisa de inghetata intr-o zi?

Imi vine sa spun NU, daca ma gandesc la anii mei de rezidentiat la Spitalul Universitar, in care mancam o cutie de inghetata/zi. Asta era cura mea de slabire autoinventata, pe cat de eficienta, pe atat de placuta: 600 cal/zi provenite exclusiv din produsul de care nu ma puteam satura- inghetata cu banane si ciocolata. E adevarat, dupa cateva luni de astfel de dieta, nu mai mi-au trebuit dulciuri ani la rand. Sa nu va fie teama pentru silueta, inghetata e cel mai dietetic desert, iar placerea se dubleaza pentru ca are si consistenta cremoasa!

Exista o forma ideala pentru inghetata?

Eu as spune ca nu conteaza forma, doar semi-TOPITA sa fie Stim cu totii ca inghetata cea mai buna e aia la cutie(pentru ca e multa), in special cand ajungi la fundul cutiei(pentru ca e topita) Sigur ca si inghetata la cornet sau inghetata pe bat are farmecul ei, dar rasfatul suprem nu-l poti obtine decat cu o inghetata la cutie, toata doar pentru tine.

Cand trebuie mancata inghetata?

Dupa masa, ca desert, daca suntem moderati si echilibrati si ne putem limita la 1-2 cupe. Sau in loc de mancare, ca aliment, pentru pacatosii excesivi care au dificultati in a respecta portia corecta Industriala sau facuta in casa? Industriala indraznesc sa spun, pentru ca doar asa va fi "umflata" cu aer, pufoasa, voluminoasa si mai saraca in calorii. Sau si mai bine sa fie artizanala, acel "gelato" de care italienii sunt atat de mandri si care a cucerit tot mapamondul

Conteaza ora din zi sau vremea de afara?

E sigur ca inghetata merge bine la pranz, pe caldura, dar si seara, pe racoare. Si tot sigur e ca se potriveste si cu soarele arzator si cu ploaia linistitoare. Iar ca locatie, ati ghicit: e buna si la mare si la munte si in vacanta si la serviciy si la scoala si la volan. Dar cea mai buna inghetata e aia din canapea, savurata in timp ce vezi un film sau citesti o carte.

Insa, cine sunt eu sa fac recomandari sau sa impun reguli? N-am facut altceva decat sa gandesc cu voce tare(un fel de-a zice) si sa confirm ceea ce, probabil, multi stiu/simt/intuiesc: tare faina inventie, inghetata asta, face "chimie" buna cu noi. Iar vorbele lui Hipocrate, parintele medicinii, confirma inca din Antichitate ca ea, inghetata(asa cum exista pe atunci), trezeste pofta de viata si creeaza stare de bine deci liber la placere...inghetata! Amanuntele le decideti voi", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.