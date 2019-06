Un tanar in varsta de 25 de ani s-a inecat in Dambovita, in zona caminelor studentesti din Regie, in timp ce incerca sa salveze un adolescent, care pana la urma a reusit sa iasa singur.



Adolescentul a fost transportat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”. Scafandrii ISU Bucuresti - Ilfov au intervenit miercuri dimineata pentru a salva doi tineri care au intrat in Dambovita, in zona caminelor studentesti din Regie. Un adolescent de 16 ani a intrat primul in apa, reusind chiar sa iasa inainte de sosirea echipajului ISU. El a fost transportat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, scrie News.ro. Martorii sustin ca cel de-a doilea tanar ar fi intrat ca sa salveze adolescentul, insa el nu a mai reusit sa iasa din apa, fiind cautat circa o jumatate de ora de catre scafandrii. Din pacate, a fost gasit decedat.

