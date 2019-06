Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, propune introducerea serviciului de garda la domiciliu in vederea eficientizarii costurilor.



"Unele spitale au cheltuieli cu garzile foarte mari, pentru ca nu eficientizeaza acest proces. In sensul ca acolo unde ai putine prezentari la o linie de garda pe o anumita sectie medicala sau chirurgicala poti sa organizezi un serviciu de garda la domiciliu, care este mai putin costisitor, atata vreme cat ne plangem de procentul cheltuielilor de personal. Pe de alta parte, numarul liniilor de garda dintr-un spital, de asemenea, poate fi restructurat in functie de adresabilitate si numarul de pacienti.

Sunt, de exemplu, spitalele mici, care au organizate garzi de chirurgie, dar nu au garzi pe terapie intensiva. Cum poti sa faci operatie daca nu ai medic de terapie intensiva, de exemplu? Si atunci, categoric, organizezi o garda la domiciliu. Daca vine o urgenta si este de competenta spitalului care are urgenta respectiva, medicul poate fi chemat de acasa, la fel ca si anestezistul. (...) Tine de managementul fiecarui spital. Dar am observat ca sunt foarte multe lucruri pe care managerii nu le fac - nu as putea sa va spun de ce. Pentru ca le e frica de ce spun medicii... (...) Pot sa inteleg absolut orice, dar nu pot sa inteleg risipa. Si atunci, la fel ca si regulamentul de organizare si functionare, regulamentul acesta de implementare a garzilor va trebui sa suporte niste discutii si modificari", a spus Pintea, citata de adevarul.ro.