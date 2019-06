Deputatul PNL Florin Roman sustine ca este nevoie de desfiintarea Sectiei Speciale de anchetare a magistratilor, adaugand ca "a ajuns un instrument politic de control asupra procurorilor".



"PNL a depus un proiect similar, el a trecut prin adoptare tacita de Senat. Ne bucuram ca si alte forte parlamentare din opozitie sustin acest lucru. Fara indoiala, este nevoie de desfiintarea unei Sectii speciale care a ajuns un instrument politic de control asupra procurorilor", a declarat deputatul liberal Florin Roman, la Parlament.

Deputatul USR Stelian Ion a declarat luni pentru AGERPRES ca marti va depune la Parlament un proiect privind desfiintarea SIIJ.

"Propunem desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Este o chestiune de consecventa din partea noastra. De la infiintarea acestei sectii am spus ca este o mare greseala. Lucrul acesta a fost confirmat si de Comisia de la Venetia, si de atitudinea generala a magistratilor, pe care am vazut-o ca reactie fata de existenta si activitatea acestei sectii si mai ales de activitatea concreta din ultimul timp. Ni se confirma toate temerile, in sensul in care pare ca sectiile astea se ocupa mai mult de vendete si de rafuieli cu procurorii care au indraznit sa acceseze fapte de coruptie importante. (...) Nu trebuie sa uitam de unde a venit, a venit din mintea lui Liviu Dragnea si din dorinta lui de a-si subordona si a gasi un instrument de subordonare a magistratilor, de subminare a acestei puteri", a sustinut deputatul.