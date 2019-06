Prima ediție a festivalului UPGRADE 100 , noul concept al fostului iCEE.fest, a anunțat cifrele finale legate de participarea din acest an.

3.772 de persoane au participat la festival – dintre care 200 de speakeri - , un număr mai redus decât cifra de „peste 4.000”, anunțată inițial. Participanții au venit din peste 20 de țări, ponderea publicului din România fiind de circa 75%.

"Am avut peste 4.200 de intrări la festival, e corect – dar nu e același lucru cu numărul de participanți, așa cum numărul de vizitatori unici ai unui site nu este egal, ci de câteva ori mai mare, comparativ cu persoanele care vizitează acel site. Preferăm o raportare corectă, așa că am corectat public cifra reală, fideli politicii noastre 'zero bullshit'”, a explicat fondatorul festivalului, Dragos Stanca, într-un mesaj către participanți.

Pe site-ul festivalului s-au pus deja în vânzare biletele pentru ediția de anul viitor, care se anunță cel puțin la fel de spectaculoasă, având în vedere că transformările generate de tehnologie și Internet se vor amplifica.

Cele 8 scene UPGRADE 100 au totalizat un număr de peste 100 de ore de conținut, grupat în 11 conferințe simultane – toate înregistrările prezentărilor din festival urmând a fi disponibile membrilor comunității (care dețin un bilet valid pentru ediția 2019 sau 2020) în aplicația UPGRADE 100.

UPGRADE 100 a avut 45 de parteneri în acest an, printre care Orange - sponsor principal încă de la prima ediție iCEE.fest din 2012 - Nissan, George/ BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, MedLife, Majoritas Academy și alții. Lista completă este aici.