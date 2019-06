Oamenii de stiinta cred ca au descifrat modul in care cainele reuseste sa topeasca inima unui om pentru a-l face sa se plieze pe dorintele lui - secretul consta in dezvoltarea unui muschi de la nivelul sprancenei, care il ajuta sa capete o privire induiosatoare... tehnica stapanita si de copii, relateaza marti AFP.



Intr-un studiu publicat luni in jurnalul stiintific Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), cercetatorii au descris ca au disecat cadavre ale unor caini de companie si lupi salbatici, specie de care cel mai bun prieten al omului s-a despartit in urma cu aproximativ 33.000 de ani.

Cercetatorii au identificat un muschi bine definit, situat la nivelul sprancenelor cainilor, care nu a fost observat insa si la lupi.

"Acesta ii ajuta sa faca ochii mari, ca si copiii. Astfel se declanseaza un raspuns protector la oameni'', a declarat pentru AFP Anne Burrows, profesoara la Universitatea Duquesne din Pittsburgh, coautoare a studiului.

Deoarece a cunoscut o dezvoltare intensa la caini, dar nu si la lupi, acest lucru ''ne indica faptul ca acest muschi si functia sa sunt rezultatul unei selectii'' provocate de oameni, a precizat Anne Burrows.

Lupii nu reusesc sa isi miste sprancenele pentru a "impresiona" oamenii

In alta etapa a studiului, oamenii de stiinta au filmat interactiuni de doua minute intre caini si un om necunoscut lor, apoi intre lupi si un om. Doar cainii au reusit sa produca miscari intense ale sprancenelor in timp ce se uitau la oameni. ''Am studiat de asemenea comportamentul cainilor si lupilor, iar cand acestia au fost expusi la prezenta umana, timp de doua minute, caini au ridicat mai mult partea interioara a sprancenelor si cu o intensitate mai mare in comparatie cu lupii'', a explicat psiholog doctor Juliane Kaminski de la Universitatea din Portsmouth, autoare principala a studiului, citata de Press Association.

''Descoperirea sugereaza ca, la caini, sprancenele expresive ar putea fi un rezultat al preferintelor inconstiente ale oamenilor care au influentat selectia in timpul procesului de domesticire. Atunci cand cainii executa aceasta miscare, ea pare sa determine o dorinta puternica a oamenilor de a avea grija de ei'', a adaugat Kaminski.

Concluziile cercetarii se adauga multor altor studii similare, dintre care se remarca unul devenit celebru, realizat de cercetatori din Japonia in 2015, care a demonstrat ca schimbul de priviri intre caini si stapanii lor conducea la declansarea reciproca a oxitocinei, compus supranumit ''hormonul iubirii''. Fenomenul a fost observat si in relatia dintre mama si bebelusul ei.

Studiul publicat luni a fost efectuat pe doar patru exemplare de lup si sase caini de companie. Pentru confirmarea acestei asocieri ar fi necesara disecarea mai multor exemplare.

Niciun animal nu a fost sacrificat pentru realizarea acestui studiu, au precizat autorii studiului.

Cercetatorii si-au exprimat intentia de a studia rase stravechi de caini, pe care sa le compare cu descendentii lor moderni, precum Chihuahua, dar si de a efectua analize asupra altor specii apropiate de om, cum ar fi caii si pisicile.

Un purtator de cuvant al universitatii din Portsmouth a declarat ca singura rasa de caine analizata care nu prezenta o astfel de dezvoltare la nivelul respectivului muschi a fost Husky Siberian, una dintre cele mai vechi.