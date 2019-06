Procurorul Adina Florea a mentionat, in cadrul interviului pentru sefia sectiei de anchetare a magistratilor ca, in ciuda informatiilor vehiculate in spatiul public, ea este un procuror independent si nu este "aservita politic".



"Niciodata, in toata activitatea mea profesionala, nu am fost aservita politic. Activitatea s-a desfasurat cu respectarea legii, astfel cum am jurat cand am intrat in profesie. Niciodata, in activitatea mea profesionala nu am desfasurat altfel de activitati decat cele care corespund atributiilor care guverneaza activitatea procurorului. (...) Am fost un procuror independent si sunt independent, indiferent de ce se vehiculeaza. Nimeni nici nu a incercat sa imi impuna vreo idee la ceea ce as fi putut sa desfasor in activitatea derulata din punct de vedere profesional”, a spus Adina Florea, citata de hotnews.ro.

Cei trei candidati pentru functia de procuror-sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie sunt Adina Florea, Sorin Iasinovschi si Bogdan Pirlog.