Trotinetele electrice sunt un mijloc de transport alternativ care castiga tot mai multa popularitate datorita flexibilitatii pe care o ofera. Profita de lichidarile de stoc si alege-ti o trotineta dintr-o gama larga de modele.



Retailerii online se întrec în reduceri, iar clienții nu trebuie decât să profite de prețurile mai mici. Se face lichidare de stoc la trotinete electrice, iar mai jos găsești câteva recomandări.

Reduceri la trotinete electrice

Xiaomi Mi Electric Scooter este o trotineta pliabila cu o autonomie de 30 de km si viteza maxima de 25 km/h sau 18 km/h, in modul de economie a bateriei. O poti transporta cu usurinta si nu ocupa mult spatiu. Are o baterie Lithium de 18650 mAh care asigura o autonomie de 30 km. Trotineta electrica este dotata cu lumini față și spate. Poți monitoriza rapid, direct de pe telefon, starea bateriei, viteza cu care mergi, distanța pe care ai parcurs-o, dar și să schimbi sau să controlezi viteza. Are o reducere de 27% și poate fi cumpărată de aici.

Joyor F5S este o trotinetă electrică pliabilă, concepută pentru transportul personal și pentru petrecerea timpului liber. Puternică și compactă, este alternativă ideală pentru deplasările zilnice, transformând în plăcere rutina zilnică a transportului. Trotineta electrică pliabilă poate atinge viteza de 40 de km/h, cu posibilitatea de limitare la 25 km/h, conform legislației. Are o autonomie de 75 km. Este confecționată dintr-un aliaj de aluminiu vopsit în câmp electrostatic. Poate fi setată funcția pentru pilot automat și zero start, pentru pornire doar prin împingere. Găsești aici trotineta electrică, redusă cu 26%.

Trotinetă electrice la reducere

Trotineta electrică Wide Wheel Mercane oferă inovații transpuse într-un produs finit de înaltă calitate, finisaje excepționale și materiale de înalta calitate. Motorul de 500W oferă un cuplu superior, care permite urcarea pantelor abrupte de 30%. Dispune de un sistem de amortizare în C, asigurat cu arcuri prin torsiune și nu prin compresie. Autonomia minimă garantată este de 30km. Viteza maximă poate atinge 35 km/h, limitată în 25 km/h. Trotineta electrică are două trepte de putere. Cumpără trotineta de aici, mai ieftin cu 33%.

Lichidare de stoc la trotinete electrice

Datorită bateriei cu Litiu de mare putere, trotineta electrica Segway KickScooter ES2

atinge viteza maximă de 25km/h, astfel încât să ajungi oriunde rapid și ușor. Poți să călătorești fără efort pe o distanță maximă de 25km/. Modelele KickScooter sunt echipate cu opțiunea de „viteză de croazieră” pentru un confort sporit al utilizatorului. Având o greutate de 12,5kg, trotineta electrică poate fi transportată ușor. Are un display unde sunt afișate viteza curentă și bateria. Este dotată cu far LED frontal și Stop LED frână pe spate. Trotineta electrică poate fi comandată de aici, cu o reducere de 26%.

E-TWOW este o marcă de trotinete electrice cu sediul la Craiova. Își fac designul singuri, iar producția e în China. Trotineta electrica E-TWOW Booster V poate atinge o viteză maximă 30 km/h, dispune de mod sport cu viteză de până la 36km/h. Bateria asigură o autonomie de până la 40 km, având un motor DC Brushless de 500W. Are un acumulator cu celule Samsung; este dotată cu suspensie față/ spate, cauciucuri fără aer, LED față și Stop frână pe spate. Trotineta electrică este acum la reducere cu 34% și poate fi cumpărată de aici.