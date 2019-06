Asociatia ACCEPT si 14 persoane care formeaza 7 cupluri de persoane de acelasi sex au dat statul roman in judecata la CEDO si cer recunoasterea legala a familiilor lor in Romania, se arata intr-un comunicat al Asociatiei ACCEPT.



Asociatia precizeaza ca persoanele reclama incalcarea dreptului la viata privata si de familie in Romania.

"Aceste persoane nu au putut accesa nicio forma legala de recunoastere si protectie a familiei lor, cu consecintele grave in viata lor de zi cu zi. Partenerii nu sunt recunoscuti la spital sau in relatie cu alte unitati sanitare ca fiind apartinatori - prin urmare ei nu pot sta unul langa celalalt la medic sau in spital si nu pot decide pentru celalalt in cazuri de forta majora, nu pot ridica de la morga corpul partenerului in caz de deces sau efectua demersurile de scoatere a certificatului de deces, obtinerea ajutorului de inmormantare. Nu se pot mosteni unul pe celalalt prin intermediul mostenirii legale si nici nu pot beneficia de statutul de co-asigurat pe contractul de asigurari de sanatate al partenerului", noteaza sursa citata, potrivit Agerpres.

"Cererea adresata Curtii Europene a Drepturilor Omului a fost depusa de 14 reclamanti care formeaza 7 cupluri de persoane de acelasi sex, sustinuti de Asociatia ACCEPT. Am reclamat faptul ca statul roman si-a incalcat obligatia pozitiva de a acorda o forma de recunoastere si protectie legala familiilor formate din cupluri de persoane de acelasi sex. Mai mult, am argumentat existenta unui tratamentul discriminatoriu prin care statul roman, in mod activ, a modificat cadrul juridic dupa anul 2009 pentru a preveni obtinerea unei forme de protectie juridica de catre aceste cupluri. Am invocat incalcarea art. 8 si 14 din Conventia Europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale (CEDO), respectiv dreptul la viata privata si de familie si dreptul de a nu fi supus discriminarii pe criteriul orientarii sexuale si am cerut aplicarea precedentului din cauza Oliari si Altii contra Italiei (21 iulie 2015)", a declarat Iustina Ionescu, avocata de drepturile omului si membra a ACCEPT.

Una dintre familiile care solicita la CEDO reglementarea parteneriatului civil in Romania este formata din Florin Buhuceanu si Victor Ciobotaru, absolvent al Institutului Teologic Adventist.

"Suntem in situatia sa ne expunem viata privata in presa. Nu ne dorim sa fim in centrul atentiei, insa trebuie sa demonstram legiuitorului roman ca exista o nevoie sociala pentru reglementarea parteneriatului civil", spune Buhuceanu.

Ciobotaru arata la randul sau ca este o persoana credincioasa si ca Dumnezeu "este foarte important" pentru el inca din copilarie.

"Am avut nevoie de mult timp sa reconciliez orientarea sexuala cu credinta mea, intrucat Biserica respinge persoanele gay. Am invatat sa ma accept si sa ma inteleg, gasindu-mi fericirea langa persoana pe care o iubesc. Este cel mai important om din viata mea. Nu am nevoie de recunoasterea bisericii ca Dumnezeu sa stie asta. Am insa nevoie de recunoasterea si protectia statului roman, ca orice alt cetatean", spune acesta.

Asociatia ACCEPT solicita reglementarea parteneriatului civil de peste 13 ani, iar din 2008 pana in prezent au fost depuse si dezbatute in Parlament 8 propuneri de lege, dar niciuna nu a indeplinit un numar suficient de voturi.

Potrivit comunicatului, sociologii estimeaza ca in prezent aproximativ 10% din populatie traieste in cuplu, fara recunoastere juridica. Din 1993 pana in prezent, ponderea romanilor care resping persoanele gay a scazut cu 25 de puncte procentuale, iar sustinerea pentru recunoasterea familiilor LGBTI este in crestere.