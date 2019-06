Cristina Topescu reactioneaza dupa interventia fostului jurnalist Rares Bogdan in emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3. La randul sau, europarlamentarul a tinut sa ofere cateva explicatii pe marginea acestui subiect.



"Mai Rares, mai... Ca Barna a fost la Antena 3, hai ca am mai inteles. Ca politician, deh, trebuie sa incepi a invata sa inghiti broaste si sa-ti si placa putin, trebuie sa mergi la toate mass media ca sa ajungi la toate tipurile de electorat. (...) Dar tu, mai Rares? N-o sa te intreb ce cautasi acolo, ca si la tine se aplica ce se aplica la Barna. Problema ar fi alta: de ce trebuie sa faci tu frumos cu moderatorul, oricare ar fi el? Cu asta nu ma dumiresc eu!

Ca sa nu te atace, ca sa-i mai tocesti din ascutisul sabiei ce ti-ar secera capul fara sa clipeasca, ca sa te ai bine cu toata presa? O fi si asta o chestie, nu stiu, dar zi-mi tu daca e asa! Inteleg ca atunci cand esti provocat, sa raspunzi cu un zambet sagalnic si sa plesnesti, in replica, prin politete si un soi anume de ingaduinta, vor fi unii care vor aprecia ca stii sa-ti lasi adversarul sa se certe singur, eu m-as numara printre ei, dar asa, sa te ismenesti, fara sa fie cazul, in loc sa raspunzi strict la intrebari civilizat si atat, asta sa ma bata Dumnezeu daca inteleg... dupa ce v-ati congratulat reciproc, ca jurnalisti, atata amar de vreme, cine va crede acum, cand va faceti bezele?

Ca sa fii credibil, ca sa nu se socheze lumea, trecerea asta de la sudalma la pupici se cade a fi facuta si ea treptat, macar atat. Altfel, oamenii care se uita la voi, pe buna dreptate, nu pot spune decat atat: Ce fac astia aici? Ce ipocriti! Masura, Rares, masura, bat-o vina! Inghiti broaste, dar sa le si savurezi?”, a aratat Cristina Topescu pe Facebook.

Rares Bogdan: Abandonam romanii care privesc Antena 3 sau incercam sa le oferim alta perspectiva?

"Va datorez o explacatie. Aseara am intrat in direct, de la Cluj, in emisiunea lui Mihai Gadea. Nu m-am abatut cu nicio virgula de la ceea ce afirm si am afirmat mereu, a fost un dialog civilizat in care mi-am expus argumentele.

M-am asteptat ca cea mai mare parte a oamenilor care privesc sa priceapa ceea ce am spus si in campanie, si ani de-a randul, in emisiunile pe care le-am realizat: eu nu consider ca anumiti romani sunt inteligenti deoarece voteaza cu noi sau au vederi de dreapta, iar altii sunt tampiti deoarece au alta optiune. Oameni buni, de unde atata intoleranta?

Va spun argumentul in care cred cel mai tare: pentru cine dorim noi sa guvernam, pentru cele 2,5 milioane de romani care au votat PNL, sau pentru toti? Eu nu am mentalitate de clan, chiar ma gandesc ca suntem o natiune, iar publicul Antena 3, pe care il injurati atat de mult, are alta optiune! Ce facem, abandonam ideea de a-l convinge ca lucrurile pot fi privite si din alt unghi? Mai ales ca aducem argumente, nu ne rezumam la 'ba pe-a ma-tii!'

Cine isi imagineaza ca PNL are in minte exclusiv calcule politice si nu isi doreste sa livreze o viziune strategica, un plan pentru mai multe generatii, pentru toate categoriile sociale, pentru oameni cu atitudini, ganduri diferite, face o eroare!

Oameni buni, faceti 5 minute un exercitiu: ati candidat, ati fost alesi. Ce veti face cu proiectele pe care le aveti? Le veti dedica exclusiv celor care va iubesc? Ce sa facem noi acum, sa rezolvam simplificarea birocratiei pentru bani europeni numai pentru cei care voteaza PNL, sa dam alocatii marite (tot la initiativa PNL) numai copiilor unor parinti care nu privesc Antena 3? Sa conditionam binele de optiunea politica? Pai atunci nu am fi exact ca indivizii impotriva carora luptam?

A functionat exercitiul? Excelent! Astept argumente, oameni buni, m-am obisnuit sa va tratez drept parteneri de discutii, haideti sa discutam cu ratiune!

Astept raspunsul rational la aceasta intrebare: abandonam romanii care privesc Antena 3 sau incercam sa le oferim alta perspectiva, sa-i ajutam sa ne inteleaga argumentele?

In ceea ce ma priveste, chiar daca am fost atacat, jignit cum nu ati fost niciunul dintre voi, nu inseamna ca voi renunta la ideea de a-i convinge pe toti romanii, nu doar pe unii, ca lumea e mai complexa si mai mare decat cea vazuta dintr-o singura parte. Va multumesc! Am sa tin cont de tot ce mi-ati scris. Si va multumesc ca va pasa. E important pentru mine", a scris Rares Bogdan pe Facebook.