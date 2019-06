Banat. In primele trei zile ale intervalului de prognoza temperaturile maxime vor avea medii de 28...29 de grade, fiind usor mai ridicate fata de normalul perioadei. Ulterior va urma un proces de incalzire, astfel incat, pana in data de 22 iunie, media maximelor se estimeaza a se situa in jurul valorii de 31 de grade. Pana spre sfarsitul intervalului de prognoza, media valorilor termice diurne la nivelul regiunii va fi de 30...32 de grade, iar vremea va fi calduroasa. Media regionala a minimelor, pana in data de 27 iunie nu va avea variatii semnificative si se va situa in jurul a 18 grade, urmand ca temperatura aerului sa scada usor dupa aceasta data, spre o medie regionala de 16 grade. Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice se va mentine ridicata pe aproape tot parcursul intervalului de prognoza.

Crisana. In intervalul 20-22 iunie, temperatura aerului va marca o crestere, de la o medie regionala de 29 de grade, valoare ce se va inregistra in primele trei zile ale intervalului, pana spre 31 de grade, astfel incat vremea va deveni din nou calduroasa. In cea de-a doua saptamana maximele diurne vor avea usoare variatii de la o zi la alta si se vor incadra intre 29 si 31 de grade, in medie regionala. Pana in data de 27 iunie, media temperaturile minime se va situa in jurul valorii de 17 grade, apoi va urma o scadere usoara, spre medii de 15...16 grade. Manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala pe tot parcursul intervalului de referinta.

Transilvania. Temperatura aerului va scadea usor, de la o medie regionala de 30 de grade in prima zi a intervalului de prognoza, pana spre 28 de grade, in data de 18 iunie. Ulterior acestei date si pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani, variatiile termice nu vor fi semnificative, astfel incat temperaturile maxime vor fi cuprinse, in medie, intre 28 si 31 de gade, iar cele mai ridicate valori se estimeaza a se inregistra in data de 26 iunie. Media regionala a temperaturilor minime, pana in data de 26 iunie, nu va avea variatii importante si se va situa in jurul a 15 grade, apoi va scadea usor, pana spre 13...14 grade. Probabilitatea de aparitie a manifestarilor specifice instabilitatii atmosferice va fi ridicata pe aproape tot parcursul intervalului de prognoza.

Maramures. Temperatura aerului va marca o crestere, de la o medie regionala a maximelor de 29 de grade in primele patru zile de prognoza, spre 30...31 de grade, in 21 si 22 iunie. Ulterior, vremea se va raci usor, astfel incat in data de 24 iunie se estimeaza ca media temperaturilor maxime la nivelul intregii regiuni sa fie din nou de 29 de grade, apoi va urma o incalzire, spre valori termice diurne, in medie, de 30...31 de grade, in data de 26 iunie. Dupa aceasta data, temperatura aerului va scadea pana spre o medie de 27 de grade, valoare ce urmeaza a se inregistra in data de 30 iunie. Pana in data de 27 iunie, media minimelor se va situa in jurul a 17 grade, iar dupa aceasta data va urma o usoara racire, pana spre 15 grade, in ultima zi a intervalului de prognoza. Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice se va mentine ridicata pe aproape tot parcursul celor doua saptamani de prognoza.

Moldova. Pana in data de 26 iunie, media regionala a temperaturilor maxime se va situa in jurul a 32 de grade, astfel incat vremea va fi calduroasa, insa cu o usoara racire in data de 18 iunie, cand maxima termica va fi, in medie, de 29 de grade. Din 27 iunie, temperatura aerului va marca o scadere, spre valori termice diurne, in medie la nivelul intregii regiuni, de 28 de grade, ce se estimeaza a se inregistra in ultima zi a intervalului de prognoza. Mediile temperaturilor minime nu vor avea variatii semnificative pana in data de 26 iunie si se vor situa in jurul valorii de 19 grade, apoi vor scadea usor spre 16 grade. Manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala in cea mai mare parte a intervalului de referinta.

Dobrogea. In perioada 17-19 iunie maximele termice vor fi, in medie regionala, de 30...31 de grade, apoi temperatura aerului va creste usor pana in jurul datei de 23 iunie, cand se estimeaza a se inregistra maxime, in medie la nivelul intregii regiuni, de pana la 33 de grade. Dupa aceasta data va urma o tendinta de scadere a valorile termice diurne si se vor incadra intre 29 si 31 de grade, in medie regionala. Media temperaturile minime nu se va modifica semnificativ, iar pana in data de 26 iunie se va situa in jurul valorii de 21 de grade. Ulterior, regimul termic nocturn va marca o usoara scadere, pana la valori medii regionale de 19...20 de grade, la sfarsitul celor doua saptamani de prognoza. Probabilitatea de aparitie a manifestarilor specifice instabilitatii atmosferice va fi in crestere, indeosebi dupa data de 24 iunie.

Muntenia. Temperatura aerului va fi in scadere, de la o medie regionala a maximelor de 33 de grade in prima zi a intervalului, la 30 de grade, in medie regionala, in data de 18 iunie. Dupa aceasta data, va urma o noua crestere a temperaturii, pana in 26 iunie, astfel incat maximele termice se estimeaza, in medie la nivelul intregii regiuni, a se incadra intre 30 si 33 de grade, vremea fiind mai calda decat de normalul perioadei. Din data de 27 iunie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani va urma o usoara racire, spre maxime de 31 de grade, in medie regionala. Media temperaturile minime va fi de 18...19 grade si nu va avea variatii importante pana in jurul datei de 27 iunie, apoi acesta va fi in scadere, spre 17 grade, valoare ce se estimeaza a se inregistra in ultima zi a intervalului de referinta. Vor fi manifestari de instabilitate atmosferca accentuata in cea mai mare parte a intervalului, dar mai ales intre 17 si 19 iunie si dupa data de 23 iunie.

Oltenia. Temperatura aerului, in medie la nivelul intregii regiuni, va scadea usor de la 31 de grade, in data de 17 iunie, pana la 29 de grade, in zilele de 18 si 19 iunie. Ulterior, media valorilor termice diurne va avea o tendinta de crestere si vor fi usoare variatii de la o zi la alta, astfel incat pana spre sfarsitul celor doua saptamani de prognoza, aceasta va fi cuprinsa intre 30 si 32 de grade, fiind mai ridicata comparativ cu normalul termic al perioadei. Temperaturile minime vor varia usor, iar media acestora, pe tot parcursul intervalului, va oscila intre 16 si 19 grade, cu cea mai coborata valoare in ultima zi de prognoza. Manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala aproape in fiecare zi a intervalului de prognoza.

La munte. Regimul termic diurn nu va avea variatii semnificative, astfel incat media temperaturilor maxime, pe tot parcursul celor doua saptamani, se va situa intre 18 si 21 de grade. Media minimelor nocturne va avea o evolutie asemanatoare si se va incadra intre 10 si 13 grade. Pe tot parcursul intervalului de prognoza se vor semnala manifestari specifice instabilitatii atmosferice.