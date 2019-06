Milioane de efemeride au aparut, luni seara, chiar in a doua zi de Rusalii, pe malul Muresului, la marginea municipiului Arad, fenomen care dureaza trei zile, timp in care fluturii, numiti popular "rusalii" pentru ca apar in perioada acestei sarbatori, se imperecheaza si mor, insa ofera spectacol pentru trecatori si cantitati mari de momeala pentru pescarii care ii prind.



Efemeridele apar in fiecare an in acelasi loc de la marginea orasului, iar pescarii stiu deja perioada in care le pot vana, pentru a-si face provizii de momeala pentru pesti.

"In astea doua-trei zile nu venim aici la pescuit, pentru ca nu ar avea rost, e prea multa hrana pentru pesti ca sa mai traga la undita. Venim ca sa prindem efemeridele cu plase, le folosim ulterior la pescuit. Este o momeala foarte buna, pastram insectele in cutii la congelator tot anul", a declarat unul dintre pescarii care vaneaza efemeridele in aceasta perioada, potrivit Agerpres.

Prezenta fluturilor ofera un adevarat spectacol pentru trecatori, fiind ca o perdea de insecte care se misca deasupra apei.

Directorul Parcului Natural Lunca Muresului, Fulviu Moga, spune ca efemeridele apar la suprafata apei doar in perioada Rusaliilor, motiv pentru care sunt numite popular si "rusalii".

"Fenomenul a inceput aseara (luni - n.r.) si va dura inca doua sau trei zile. In acest timp, insectecle, care au trait in stadiu de larva trei ani, in namolul malurilor Muresului, devin adulte si ies la suprafata pentru a se reproduce. Traiesc doar cateva ore, pana isi depun oale, apoi devin hrana pentru pesti", a declarat Fulviu Moga.

Pescarii spun ca exista o legenda care circula cu privire la acesti fluturi, potrivit careia efemeridele sunt spirite neimplinite ale unor baieti si fete care au murit inainte de a se casatori. Astfel, acestor suflete li s-ar permite o zi pe an in care sa ia chip de fiinta inaripata pentru a putea cunoaste iubirea.

Reprezentantii Parcului Natural Lunca Muresului spun ca prezenta acestor insecte este si un bun indicator pentru calitatea apei raului, pentru ca poluarea nu ar permite dezvoltarea larvelor.