Marian Godina a comentat, pe blogul sau, anuntul presedintelui Sindicatului National Al Agentilor de Politie (SNAP), Iulian Surugiu, prin care da in judecata trupa Parazitii pentru mesajele ofensatoare la adresa politistilor din Romania, din melodia "Antimilitie".



"E plin Facebook-ul de stirea ca politistii dau in judecata trupa «Parazitii» pentru versurile melodiei „Antimilitie”. Asta chiar e o stire, numai ca lucrurile nu stau chiar asa. Cei care au anuntat ca vor actiona in instanta trupa nu sunt nici «Politia Romana» ca institutie si nici «politistii».

E vorba de un sindicat al politistilor, al carui numar de membri nu il cunosc. Teoretic, respectivul sindicat isi reprezinta acei membri, dar sunt convins ca nici macar aceia nu au fost intrebati ce parere au despre aceasta actiune in instanta. Asadar, as concluziona ca aceasta decizie apartine unui numar restrans de oameni, liderii sindicatului, unii dintre ei nefiind politisti.

Prima reactie la acea melodie, venita din partea unui politist, am vazut-o pe un grup inchis de Facebook, cu cateva mii de membri, majoritatea, daca nu toti, politisti. Atat activi cat si pensionari. Respectivul politist se intreba daca, pentru acele versuri, nu ar putea incheia un proces-verbal prin care membrii trupei „Parazitii” sa fie sanctionati contraventional. Am citit cu intristare si dezamagire acea postare, intrebandu-ma cata minte iti trebuie ca macar sa-ti treaca prin cap asa ceva. Mi-a venit inima la loc cand am citit comentariile, un adevarat festival. Aproape toate il ironizau si il intrebau daca mai are si alte idei la fel de marete. Multi politisti spuneau ca au ascultat respectiva melodie chiar si in masina de politie si nu s-au simtit lezati deloc. Ba chiar imi aduc aminte de melodia «Trei agenti» care era in mare voga prin Loganurile de politie, la vremea ei (...).

Godina: Simplu - nu iti place, nu asculti!

Titlul fiind «Antimilitie», ma gandesc ca militienii ar trebui sa fie cei care sa se simta lezati. Si probabil ca asa si e. Va trebui sa ne intre in cap ca imaginea Politiei Romane nu ne-o fac altii, ci noi „insiva”. (ca sa inserez o glumita) Un politist prins beat la volan, unul pedofil, unul spagar, unul informator la infractori si exemplele pot continua. O stire cu unul d-asta face mai rau imaginii politiei decat un milion de melodii de la „Parazitii”. Aaa…si chiar anuntul unui sindicat, cum ca da in judecata o trupa de rap, face deja mai mult rau imaginii decat o face melodia in sine.

Cat despre melodie, am ascultat-o de cateva ori, nu pot spune ca imi vine sa dansez pe ea, dar nici nu m-a deranjat personal cu ceva. Melodia mea preferata a lui Cheloo ramane «Vicii»", a scris Marian Godina pe blogul sau.