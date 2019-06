Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, ca Bucurestiul este un oras prost administrat si a acuzat primaria de faptul ca nu s-a facut nicio stropire impotriva insectelor.



"Sunt furios ca ma mananca tantarii. Ti-ai asumat ca faci compania asta de lupta impotriva insectelor, a tantarilor, ai facut-o, dar nu s-a facut nicio stropire a Bucurestiului", a declarat Traian Basescu, la Digi24, citat de Adevarul.ro.

Fostul presedinte spus, de asemenea, ca nu s-a facut niciun proiect mare de infrastructura.

"Ai dus 1.000 de pensionari in Grecia in vacanta, ai infiintat 21 de companii, cu care ai cheltuit in DOI ani peste 400 milioane de euro si te plangi ca n-ai bani la buget. Ai Administratia Drumurilor si ai facut si o companie de drumuri a Primariei, care imprumuta utilaje de la Administratia Drumurilor ca sa faca treaba. Din pacate Bucurestiul s-a degradat in mandatul doamnei Firea. Mie mi-a fost usor sa ii fac o ridicare, mi l-a lasat (Viorel, n.r.) Lis plin de chioscuri, plin de caini, a fost usor sa se vada ceva, dar si la dansa se putea vedea...", a mai spus Basescu.

Traian Basescu a mentionat ca a avut "surpriza neplacuta la o televiune de o interventie a doamnei Firea care spunea ca nu are bani".

"Eu am spus ca are bani, dar sunt prost administrati. Bugetele Primariei Capitalei in tot mandatul doamnei Firea au fost tot timpul peste un miliard de euro, degeaba spune ca are bugetul mic. Anul acesta este cel mai mare, 1,47 miliarde euro. Este un oras prost administrat. Cum sa umperi 400 autobuze Diesel, fie ele si Euro 6, pentru un Bucuresti poluat. Abia pe urma iti da prin cap sa treci pe combustibil mixt. Cum sa nu iei autobuze eletrice in Bucuresti", a precizat Basescu.