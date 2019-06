Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).





Costul orar al fortei de munca a crescut in primele trei luni din acest an cu 2,6% in Uniunea Europeana si cu 2,4% in zona euro, comparativ cu perioada similara din 2018. In trimestrul patru din 2018 s-a inregistrat un avans de 2,8% in UE si de 2,3% in zona euro.

In primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ avans anual a fost raportat in Romania (16,3%) si Bulgaria (12,9%), singurul declin fiind in Grecia (minus 0,2%).

In primul trimestru din 2019, avansul costurilor cu forta de munca in Romania se datoreaza in principal cresterii cu 23,5% a costului orar al fortei de munca in domeniul non-business. Pe sectoare ale economiei, in Romania costul orar cu forta de munca a crescut cu 18,6% in constructii, cu 12,7% in industrie si cu 13,5% in servicii, scrie Agerpres.