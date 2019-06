Autoritatile din Brasov s-au autosesizat si au deschis un dosar penal in cazul unui filmulet aparut pe o retea de socializare, in care mai multi barbati se distreaza chinuind un pui de urs gasit langa o padure din localitatea Augustin.

Potrivit IPJ Brasov, cercetarile vizeaza infractiuni de braconaj si chinuirea a animalelor.

"Urmare a unui filmulet postat pe retelele de socializare in care apare un pui de urs capturat si chinuit de niste persoane din localitatea Augustin, jud. Brasov, in data de 17.06.2019, lucratorii SAESP Brasov s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infractiunilor de braconaj si chinuirea animalelor. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea pentru identificarea autorilor, stabilirea intregii activitati infractionale si imprejurarilor comiterii faptelor", a declarat Marin Ionut, purtator de cuvant al IPJ Brasov, potrivit Mediafax.

Vezi video AICI.