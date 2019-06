Un cardiolog din Sibiu in varsta de 54 de ani, care facea garzi la Serviciul Judetean de Urgente, a murit in timpul unei excursii.

Decesul medicului a generat un val de reatii din partea doctorilor, care cer recunoasterea garzilor ca vechime in munca, potrivit Hotnews.ro.

"Inca o veste trista acopera corpul medical, la nici o saptamana de cand un medic a decedat. Astazi, dr. Catalin Balan, cardiolog in Sibiu, a plecat langa cei 45 de medici morti in garzi sau dupa. Condoleante familiei! Stimati guvernanti, uitati-va in jur si incercati sa vedeti efectele tergiversarii, nepasarii, indolentei de care dati dovada cand e vorba de medici. Cati vreti sa se mai alinieze convoiului mortuar? Initiativa privind garzile de a fi trecute la vechime poate salva sute de vieti, atat ale medicilor, dar si ale pacientilor. Nu lasati timpul sa treaca daca vreti sa mai aveti un corp medical de elita", scrie pe Facebook un coleg al medicului din Sibiu.

Medicul primar dr. Livia Davidescu, care a postat anul trecut o lista cu peste 40 de medici care au murit in timpul garzilor, cerand autoritatilor ca garzile sa fie recunoscute ca vechime in munca, scrie ca medicul din Sibiu avea 54 de ani si facea garzi la Serviciul Judetean de Urgente Sibiu.

"A murit astazi, pe neasteptate, cazand brusc, intr-o excursie. Nu vi se pare nimic neobisnuit, domnilor decidenti? Nu va suna niciun clopotel al ratiunii cand cititi aceste randuri?", scrie Livia Davidescu, adaugand ca este al doilea medic care facea garzi mort in ultimele 8 zile.