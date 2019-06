Pensiile de rand au crescut in luna mai cu un singur leu fata de luna precedenta, majorarile lunare ale pensiilor special fiind de circa 15 lei.



Conform datelor publicate de Casa Nationala de Pensii Publice, in luna mai s-au platit pensii special pentru fostii magistrati in medie de 18.180 de lei, cu 30 de lei mai mult decat in luna aprilie. A doua cea mai mare crestere a veniturilor lunare priveste personalul auxiliar din instante si parchete, acestia beneficiind de 32 de lei in plus in luna mai, fata de luna aprilie, pana la 4.233 de lei, pensia medie lunara din domeniu, scrie Adevarul.ro.

Pensiile celor 806 fosti parlamentari si fosti functionari publici din Parlament au crescut cu doar 5 lei fata de luna anterioara, pana la nivelul mediu de 4.451 lei, pensile fostilor consuli si diplomati fiind diminuate cu 3 lei in luna mai, fata de luna aprilie.

In ce-I priveste pe fostii angajati ai Curtii de Conturi, pensile acestora au cfrescut cu 3 lei, pana la 7.747 lei in luna mai, iar pensiilor fostilor piloti din Aviatia Civila cu 6 lei, pana la 10.875 lei.

In schimb, pensiile de rand au crescut in luna mai cu 1 leu fata de luna aprilie, pana la nivelul mediu de 1.187 lei.