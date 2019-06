Criminalistul Bogdan Banica, vicepresedinte al Sindicatului National al Politistilor din Romania, vorbeste despre sistemul complicitatilor din Politia Romana.



"Am promis ca voi povesti despre "CERC". Ce reprezinta si cum se formeaza acest CERC in institutiile #MAI.

CERCUL in unitatile politienesti functioneaza intocmai si respectand cu strictete principiile structurilor de criminalitate infractionala organizata. Este condus de un "capo di tutti capi", avand locotenenti, sublocotenenti si servanti, carora anterior li s-au acordat anumite avantaje, facilitati, sau au fost "salvati".

Aservitilor sefului suprem li s-au acordat "salarii de excelenta", li s-au angajat sotiile, finii, verii si cumnatii in sistem, in urma unor asa-zise concursuri cu subiecte intocmite, probabil, cu o seara inainte.

Aservitii mai in varsta sunt imputerniciti, spre sfarsitul carierei, in functii de conducere ale unor servicii, pentru a putea beneficia de un bonus deloc de neglijat la pensie, devenind, astfel, sclavii perfecti.

Servantii sunt palmasii care au beneficiat si ei de unele avantaje, dupa care au ranjit ironic fostilor colegi din strada, sau de la Postul Comunal de Politie. Si ma refer aici la mutari din structurile operative la cele de "soarec de birou", cu AC si mocheta pe jos, cu program 8-16, tot prin prisma si multumita CERCULUI. Servanti transformati, si ei, in sclavi pe viata.

”Salvatii" sunt acei colegi cunoscuti cu grave probleme de adaptabilitate, greii viciosi, care in schimbul furnizarii de informatii despre cei cu care isi beau cafeaua, au scapat de anumite cercetari disciplinare, prin CLASARE sau cu o ATENTIONARE.

Toti cei de mai sus sunt selectati in Consiliile de Disciplina pentru anihilarea celor incomozi, care indraznesc si au coloana vertebrala sa-si strige, cu disperare, nemultumirile.

Mai exista categoria "afaceristilor", politisti pentru care salariul e nesemnificativ, comparativ cu veniturile ce le obtin de pe urma firmei strabunicii. Pentru "liniste", si ei l-ar vinde oricand pe colegul de patrula. Chiar si pe ma-sa, dar nu pe strabunica-sa.

Pe langa toti acestia, functioneaza un asa-zis "Corp National al Politistilor", o asociatie care capuseaza Ministerul Afacerilor Interne si obtine adeziuni prin "pacalirea" viitorilor absolventi inca din scolile de politie, inainte de examene. "- Semnati si adeziunea asta la CNP, ca sa va fie bine la examen... " Corp National al Politistilor #CNP, care nu este decat un apendice al structurilor mafiote de la nivel central, si care nu va va reprezenta nicicand interesele, fara "un telefon de sus".

Asemenea oricarei structuri mafiote, OMERTA, legea tacerii, este aplicabila... Se tin in brate unii pe altii, isi acopera magariile, se salveaza reciproc, totul in detrimentul politistului adevarat, muncitor si devotat, in detrimentul evolutiei societatii... Suntem orbi??

Concluzionand, CERCUL este format din seful unitatii, care isi imputerniceste pe cate 6 luni adjunctii pentru beneficii la pensie, alti sclavi sefi de servicii sunt la fel, imputerniciti, perioada in care vor trebui sa isi demonstreze cu fapte loialitatea, isi acorda intre ei salarii si "majorari pentru merite deosebite", cu avizul acestui parazit Corp National al Politistilor, toti laolalta laudandu-se cu munca agentului din strada.

Din pacate, prin prisma acestora este catalogata Politia Romana, cand se vorbeste de "pensii speciale", de mutari si avansari pe pile si nepotisme, din pacate prin prisma CERCULUI avanseaza nulitati care ajung sa conduca aceasta institutie.

E greu, dar nu imposibil sa aducem Politia acolo unde ii este locul, in mijlocul si in sprijinul comunitatii. Inainte de asta, trebuie sa scapam de paraziti si de corupti. Si ma bucur ca 90% dintre politisti sunt altfel.

Draga societate civila, te rog (!), ajuta-ne sa scapam de mafia din sistem si iti garantez ca vei avea o politie ca afara! Cum sa ne ajuti? Din pacate inca nu am raspunsul, il astept de la tine...

Bogdan Banica

Vicepresedinte Sindicatul National al Politistilor din Romania SNPR DECUS", a scris Bogdan Banica pe Facebook.