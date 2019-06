Anual, in Romania au loc mii de jafuri din locuinte, iar multe dintre cazuri raman nerezolvate, mai ales ca hotii s-au obisnuit sa dea spargeri in decurs de doar cateva minute, dupa cum anunta Politia Romana. Adeseori, tinte devin casele care au un aspect luxos sau cele ale proprietarilor despre care infractorii primesc informatii ca ar pastra inauntru bunuri de valoare.



Multe spargeri ar putea fi insa evitate daca proprietarii si-ar lua cateva masuri de precautie, prin care sa isi mentina locuintele in siguranta si care sa ii descurajeze pe hoti. Lasand la o parte jafurile care au loc prin escrocherii, precum metoda „Accidentul” sau cea a falsilor inspectori de salubritate, majoritatea furturilor au loc atunci cand proprietarii nu sunt acasa. De aceea, fie ca esti nevoit sa calatoresti frecvent, fie ca pleci in concediu timp de cateva saptamani, este bine sa stii ce metode ai la dispozitie pentru a spori securitatea locuintei tale:

Nu pastra bunuri de valoare in casa

Bunurile scumpe sau sumele mari de bani pastrate „la saltea” pot fi un magnet pentru infractori, mai ales daca nu esti singurul care stie de existenta lor. Chiar daca ai convingerea ca niciun alt loc nu este mai sigur pentru a-ti pastra lucrurile de valoare, este important de stiut faptul ca acestea pot pune in pericol siguranta ta si a familiei tale. Evita sa pastrezi in casa sume semnificative de bani si depoziteaza-ti bunurile scumpe intr-un seif sau tine-le la banca, acolo unde vor fi mult mai in siguranta.

Monteaza un sistem de alarma de ultima generatie

Sistemele de alarma sunt eficiente pentru a-ti proteja locuinta din mai multe motive. In primul rand, simpla lor prezenta ii poate descuraja pe hoti, care se vor gandi de doua ori inainte sa riste sa fie prinsi. De multe ori, politia reuseste sa identifice infractorii tocmai datorita imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale sistemelor de alarma, ceea ce inseamna ca hotii sunt acum mai precauti in preajma lor. Pe de alta parte, un sistem dotat cu un comunicator de alarma te poate mentine in permanenta la curent cu securitatea casei tale. Comunicatorul poate fi conectat la internet si programat sa trimita alerte spre mai multe numere de telefon. Astfel, vei sti imediat cum un intrus ti-a calcat pragul casei si vei putea lua urgent masuri care sa ajute la prinderea lui.

Nu pastra chei in locuri accesibile

Multi proprietari de case fac greseala de a ascunde o cheie intr-un loc de langa locuinta, pentru situatii de urgenta, si aleg adeseori sa o puna sub pres sau dupa un ghiveci cu flori. Aceasta poate fi insa o invitatie pentru spargatorii de locuinte sa intre nestingheriti la tine in casa, fara a activa astfel alarma. In schimb, poti lasa o cheie de rezerva la un vecin de incredere sau la un prieten, astfel incat sa poata intra la tine in casa in cazul unei situatii neprevazute.

De asemenea, daca se intampla sa pierzi una dintre cheile casei, este mai bine sa schimbi yala cu totul, ca masura de precautie. Nu stii niciodata cine a vazut ca ti-ai ratacit cheia si nu ar trebui sa iti asumi un asemenea risc.

Pregateste-te inainte de a pleca in vacanta

Daca urmeaza sa pleci in concediu, roaga un vecin sa arunce din cand in cand o privire pentru a se asigura ca totul este in regula. Daca ai deja o alarma, poti seta inclusiv numarul vecinului tau in comunicator, astfel incat numarul lui sa fie primul apelat in cazul unei urgente. Politia le mai recomanda celor care pleaca in vacanta sa evite sa posteze des mesaje si imagini pe retelele de socializare, care sa arate ca nu sunt acasa. Adesea, proprietarii de case devin victime tocmai atunci cand sunt plecati pentru o perioada mai indelungata, intrucat pentru hoti devine evident ca locuinta este libera.

Incuie intotdeauna toate usile

Peste 40% dintre furturile din locuinte au loc fara ca hotii sa forteze sau sa sparga usa. Acest lucru este cu atat mai simplu daca uiti sa incui toate usile si sa te asiguri ca nu ai lasat nicio fereastra deschisa, indiferent ca pleci in vacanta sau la serviciu. Ai grija sa alegi usi cat mai solide pentru casa ta si sa incui toate yalele, astfel incat sa fie o misiune de-a dreptul imposibila pentru oricine ar vrea sa intre in locuinta ta.