Un barbat de 57 de ani a murit inecat, duminica, dupa ce a baut cu un cunoscut si apoi a vrut sa vada cat a crescut apa paraului Provita, dar a cazut in apa si nu a mai putut fi salvat, informeaza IPJ Prahova.

Pentru salvarea barbatului au intervenit pompierii militari cu o barca pneumatica. La fata locului a venit si un echipaj SMURD, dar barbatul nu a putut fi salvat, scrie Agerpres.

"In comuna Provita de Jos am fost sesizati despre faptul ca un barbat de 57 ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a cazut in paraul Provita si nu a mai iesit. Din cercetarile efectuate, la 2 kilometri de locul indicat, a fost identificat cadavrul persoanei in cauza. Din declaratiile verbale ale apelantului, se pare ca cei doi ar fi consumat bauturi alcoolice, dupa care s-au apropiat de parau pentru a vedea cat a crescut apa, moment in care barbatul de 57 ani a cazut si nu a mai iesit la suprafata", precizeaza IPJ Prahova.