Prin lucrarea Duhului Sfant, avem o sfintire a oamenilor, dar si o sfintire a naturii, le-a spus patriarhul Bisericii Ortodoxa Romane, Daniel, celor prezenti la Sfanta Liturghie din ziua Cincizecimii, oficiata in Catedrala Patriarhala.

El a amintit ca frunzele de tei sau de nuc care se aduc in biserica in aceasta zi "simbolizeaza limbile acelea ca de foc, inseamna ceva viu care se transmite prin predica Sfintilor Apostoli la toate limbile, la toate neamurile, la toate popoarele".

"Si deci avem o sfintire a oamenilor, dar si o sfintire a naturii, pentru ca prin Duhul Sfant tot sufletul-nviaza si-ntru curatie se-nalta, dar tot prin Duhul Sfant si natura intreaga are viata. Daca Duhul Sfant, cum spune Psalmistul, se daruieste pe pamant, atunci se-nnoieste fata pamantului, iar cand Dumnezeu retrage duhul sau, toate fapturile mor si in tarana se prefac. Deci noi, prin aceste ramuri de tei sau de nuc aratam ca suntem chemati sa traim in creatia lui Dumnezeu, in lumea creata de El, sa-i multumim Lui si sa avem grija sa sfintim locul in care traim si muncim. Omul sfinteste locul, daca mai intai se sfinteste pe sine, in relatia de iubire fata de Dumnezeu si fata de semeni", a spus patriarhul in predica la slujba oficiata impreuna cu episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul si cu episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Timotei Prahoveanul.

Patriarhul Daniel: Duhul Sfant este foc curatitor, dar si foc luminator si incalzitor

"Duhul Sfant este foc curatitor, dar si foc luminator si incalzitor al inimii si datator de iubire smerita si milostiva, nu iubire aroganta si posesiva. De aceea, Sfinti Parinti au spus ca focul Duhului Sfant se intalneste cu apa lacrimilor, atunci cand omul se pocaieste pentru pacatele sale si isi innoieste viata sa. Apa, spun Sfintii parinti, care au talcuit Evanghelia dupa Ioan este binefacatoare, de asemenea este curatitoare si datatoare de viata. Sfantul Chiril al Ierusalimului spune o singura apa cade prin ploaie din cer, dar lucreaza in diferite forme. Cade intr-o singura forma, dar s-arata lucrand diferit, in fiecare planta, in fiecare floare, in fiecare faptura vie aceeasi apa da viata. Deci Duhul Sfant este unul ca esenta si ca forma, dar se arata in multimea darurilor pe care le daruieste", a explicat patriarhul, potrivit Agerpres.

El a reamintit ca sarbatorirea Pogorarii Duhului Sfant, sau Cincizecimea, sau Rusaliile marcheaza constituirea Bisericii. "De aceea, sarbatoarea aceasta este o sarbatoare care ne aduce pace, bucurie, si ne aduce arvuna vietii ceresti, ne infiaza in Hristos si ne daruieste arvuna si bucuria Invierii", a spus patriarhul.

Dupa participarea la savarsirea Sfintei Liturghii, urmata de Vecernia, cu randuiala plecarii genunchilor, credinciosii prezenti in Dealul Mitropoliei au primit de la baldachinul unde de obicei se aseaza moastele sfintilor frunze sfintite de tei culese sambata seara din Gradina Maicii Domnului din parcul Patriarhiei, anafura si o iconita cu icoana Pogorarii Duhului Sfant.

"Sunt tei din gradina noastra. Si, dupa cum avem apa din gradina noastra pentru Boboteaza de la izvorul de cristal al Maicii Domnului, tot asa avem si frunze de tei din gradina noastra. Deci nu luam de la altii, ci, cu binecuvantare, aseara au fost culese acestea pentru dumneavoastra. Va dorim ani multi, binecuvantati si mult ajutor de la Dumnezeu. Sa traiti!", a incheiat patriarhul.

Credinciosii ortodocsi praznuiesc, duminica, la 50 de zile dupa Inviere, Rusaliile, marcand ziua in care Duhul Sfant a pogorat peste adunarea apostolilor, in chip de limbi de foc, iar acestia au inceput sa propovaduiasca.

In aceasta zi s-a intemeiat Biserica lui Hristos, cand Duhul Sfant a venit in lume si S-a pogorat peste Sfintii Apostoli, cei care L-au insotit in timpul vietii Sale pamantesti pe Iisus Hristos. In acest fel Sfintii Apostoli au fost intariti pentru a duce vestea ce buna, Sfanta Evanghelie, in toata lumea, pentru a se face auziti si crezuti de atata lume puterea nu era de la ei ci de la Dumnezeu.

Duhul Sfant S-a pogorat intr-o zi de duminica, in chip de limbi de foc

"Si cand a sosit ziua Cincizecimii, erau toti impreuna la un loc. Si fara de veste s-a facut in cer un vuiet ca de suflare de vant ce vine repede si a umplut toata casa unde sedeau. Si limbi ca de foc li s-au aratat, impartite, si au sezut pe fiecare din ei. Si s-au umplut toti de Duh Sfant si au inceput sa graiasca in alte limbi, precum le dadea lor Duhul a grai". (Fapte, 2, 1 -4)

De sarbatoarea Rusaliilor in biserici se aduc ramuri de tei sau de nuc care se sfintesc si se impart credinciosilor, simbol al limbilor de foc coborate peste Apostoli si putere a Duhului Sfant.

Impreuna cu Pastele, Pogorarea Duhului Sfant este cea mai veche sarbatoare crestina, fiind praznuita inca de pe vremea apostolilor. Despre ea amintesc si Sfantul Irineu (202), Tertulian, Origen, Canonul 20 al Sinodului I ecumenic (325) s.a. Pana catre sfarsitul secolului al IV-lea si inceputul secolului al V-lea, Cincizecimea era sarbatorita impreuna cu Inaltarea Domnului. Dupa aceasta, Inaltarea a fost mutata la 40 de zile de la Paste, Cincizecimea devenind sarbatoare de sine statatoare.