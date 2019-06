Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a anuntat ca a inregistrat la Parlament Pachetul legislativ pentru Natalitate.

Acest pachet are scopul de a incuraja familiile prin masuri concrete de stimulare a calitatii sistemului de educatie si sanatate, in contextul in care Romania nu are o politica de crestere demografica.

"Criza demografica este una dintre cele mai severe provocari pe termen mediu si lung cu care se confrunta Romania. In anul 2018 am inregistrat un minim istoric in privinta copiilor nascuti in tara in ultima jumatate de secol, fenomen care trebuie vazut cumulativ cu numarul mare de tineri care emigreaza.

De aceea, in urma discutiilor pe care le-am avut cu societatea civila cu expertiza in domeniu, am luat decizia de a depune Pachetul legislativ pentru Natalitate. Este un prim pas in solutionarea problemelor care au condus la scaderea natalitatii in Romania, iar majoritatea propunerilor din acest pachet legislativ au fost aplicate cu succes in state europene care s-au confruntat cu aceasta situatie", a spus Ovidiu Raetchi, potrivit Mediafax.