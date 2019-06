Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare Cod galben de averse torentiale, vijelii si grindina, valabila pe parcursul acestei zile in 32 de judete, respectiv o informare de canicula, disconfort termic si vreme instabila pentru regiunile vestice si sudice.

Potrivit meteorologilor, duminica, intre orele 12:00 si 22:00, in cea mai mare parte a zonei de munte, precum si in Transilvania, in nordul Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei si vestul Dobrogei, apoi si in Crisana, Banat si Maramures, vor fi intervale in care instabilitate atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si izolat 40 - 50 l/mp, scrie Agerpres.

Pe de alta parte, duminica, intre orele 12:00 si 22:00, vremea va fi calduroasa, izolat caniculara in regiunile vestice si sudice. In orele amiezii disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati cu precadere in zonele de campie.

Indeosebi dupa-amiaza si seara, vremea va fi instabila la deal, la munte si local in celelalte regiuni. Vor fi perioade cu averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15 - 25 l/mp si izolat 35 - 40 l/mp.

In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza aceste mesaje prin avertizari de vreme severa imediata.