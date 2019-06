Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, sambata, aflat intr-o vizita pe santierul de autostrada dintre Brasov si Rasnov, ca ritmul de lucru si mobilizarea sunt bune, iar constructorul roman isi asuma sa finalizeze lucrarile inainte de termenul din contract

"Am decis sa fac o vizita pe santierul autostrazii Brasov-Rasnov, unde stiti ca am deschis lucrarile in urma cu doua saptamani, vedeti ca se lucreaza. Este un proiect unde am spus ca vom aplica o metoda noua, aceeasi pe care o aplicam aici o aplicam si pe Autostrada Transilvania pe sectiunea Biharia -Bors. Dam bani suplimentari constructorului ca sa lucreze in permanenta (...) Ritmul este unul bun, constructorul - roman - isi asuma sa finalizeze acest obiectiv inainte de termenul stipulat in contract", a declarat Razvan Cuc, conform News.ro.

El a spus ca se lucreaza inclusiv in week-end.

"S-a decopertat toata portiunea autostrazii in numai doua saptamani. Mobilizarea este buna, se lucreaza momentan de la 7 dimineata pana la 20 seara, inclusiv sambata, ritmul va creste, vor incepe sa lucreze si cu tura de noapte", a adaugat el.