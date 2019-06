Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de Primaria Municipiului Bucuresti, incepand de miercuri, 19 iunie, ora 8.00, cuplurile care doresc sa se inscrie in proiectul FIV 2 - "O sansa pentru cuplurile infertile" pot aplica accesand link-ul http://fiv2.assmb.ro/.

"FIV 2", care se va desfasura in perioada 2019-2020, reprezinta o suplimentare pentru inca 2.000 de cupluri a proiectului "O sansa pentru cuplurile infertile - FIV", care s-a desfasurat in perioada iunie 2018-decembrie 2019.

"Ma bucur foarte mult ca putem anunta astazi, de Ziua Internationala a Fertilitatii, continuarea unui proiect exceptional, care schimba viata atat de multor familii din Bucuresti care au incercat, de ani de zile, sa aiba copii. Prin acest proiect, FIV 2, propus de mine si aprobat de Consiliul General, Primaria Capitalei, prin ASSMB, va acorda un sprijin financiar in valoare totala de 13.800 lei/cuplu infertil din Bucuresti, care are indicatie medicala pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Statisticile realizate in urma realizarii proiectului FIV 1 confirma reusita acestei initiative: pana acum s-au nascut 23 de bebelusi si, din cele 1.000 de cupluri care au aplicat anul trecut, 777 au finalizat procedurile, 361 au sarcina confirmata biochimic, iar 244 de sarcini sunt in evolutie", afirma primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, potrivit Agerpres.

Beneficiarii proiectului FIV 2 vor fi cuplurile carora medicul specialist in obstetrica-ginecologie, cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata, le-a diagnosticat o afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala.